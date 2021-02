Anderlecht s'impose au Standard dans le Clasico de la peur (1-3)

Avant le match, le bilan du Standard n’est pas rose. Les Liégeois piétinent avec un maigre bilan de 4 points sur 18. La dernière victoire des Rouches c’était le 24 janvier contre Charleroi. Les hommes de Vincent Kompany restaient eux sur un partage au Cercle et une défaite à Courtrai. Un avant-match marqué par la présence de plusieurs centaines de supporters présents pour encourager les Rouches à leur sortie du bus.

Résumé du match

Du côté d’Anderlecht, Vincent Kompany opère quatre changements dans son onze de base, par rapport à l’équipe défaite la semaine dernière face à Courtrai. Murillo, Miazga, Amuzu et Diaby débutent et prennent ainsi les places de Sardella, Lissens, Bruun Larsen et Ashimeru.

Au Standard Mbaye Leye apporte deux changements par rapport à la défaite de la semaine dernière à Zulte Waregem. Dussenne blessé est absent. Lestienne est renvoyé sur le banc. Balikwisha et Amallah débutent la rencontre.

La première occasion tombe après 9 minutes. Au départ de la phase Amallah sert Siquet sur le flanc droit. Le jeune liégeois de 18 ans centre directement pour Klauss. L’attaquant brésilien reprend en un temps des 16 mètres. Le ballon passe 50 centimètres au-dessus du but de Wellenreuther. Le Standard se crée une deuxième occasion à la 18e. Klauss sert Bastien dans l’axe. La frappe du Liégeois passe largement au-dessus.