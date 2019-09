Anderlecht s’enlise un petit peu plus au classement après un match nul contre Waasland-Beveren

Anderlecht n’avance toujours pas. Léthargiques en première mi-temps et pas assez réalistes en seconde, les Mauves ne sont pas parvenus à battre la lanterne rouge, Waasland-Beveren. 0-0 au terme d’une rencontre qui ne restera assurément pas dans les annales tant le niveau de jeu aura été fluctuant. Au classement, les Mauves plafonnent à la 13e place avec 6 points sur 27 tandis que Waasland-Beveren reste dernier avec trois unités au compteur.



Le résumé du match

Le début de match est très lent. A l’image de leur saison, les Mauves mettent d’emblée le pied sur le ballon mais ne parviennent pas à se montrer dangereux. Un refrain qui perdure, le round d’observation s’éternise, seul un beau mouvement individuel infructueux de Kemar Roofe vient émailler le premier quart d’heure (7’).

Plutôt attentiste jusque-là, c’est même Waasland qui se crée la première demi-occasion du match. Sur un long coup-franc brossé côté gauche par Beni Badibanga, le défenseur central Vukovic passe à quelques millimètres de dévier le cuir vers le cadre (16’). Deuxième pire attaque du championnat, Anderlecht n’arrange pas son cas en ratant une occasion trois étoiles après vingt minutes de jeu. Yari Verschaeren est à la retombée d’un dégagement complètement loupé de Caufriez mais rate sa reprise alors que le but semblait ouvert (21’).

Les minutes défilent mais la rencontre ne se décante pas. Anderlecht, volontaire mais beaucoup trop peu saignant, ne parvient pas à créer de brèches dans la défense adverse. Roofe en est la cruelle illustration : parfaitement lancé par une passe tranchante, il rate son contrôle (29’). Du côté de Waasland, Badibanga et Dierckx tentent d’imprimer le tempo mais leurs deux frappes sont trop centrées pour inquiéter Hendrik Van Crombrugge (25’, 34’)

Preuve de l’indigence du spectacle proposé, les travées bruxelloises se mettent à huer les 22 acteurs alors que - jusque là - les supporters anderlechtois s’étaient montrés plutôt pacifiques malgré le début de saison tumultueux des Mauves. Après 45 minutes décevantes, les deux équipes rentrent aux vestiaires.

2e mi-temps : Anderlecht montre les crocs mais rate le coche

Probablement sermonnés pendant l’entracte, les onze joueurs anderlechtois remontent sur la pelouse avec de meilleures intentions. Dès la 47e minute, Samir Nasri, bien lancé par Sambi Lokonga, s’offre un face à face avec Jackers. Le portier visiteur s’impose du pied. Quelques minutes plus tard, Luckassen se forge la plus belle occasion du match en catapultant une belle tête sur la transversale (51’). Les occasions s’accumulent mais le dernier geste fait défaut. Chadli se présente devant Jackers mais le portier reste sur ses appuis et dévie en corner (61’). Même résultat pour Samir Nasri, probablement l’un des meilleurs anderlechtois aujourd’hui, dont la frappe puissante file juste au dessus de la transversale.

Une embellie mauve qui n’est que passagère puisque, très vite, les Mauves vont retomber dans leurs travers. Mauvaises passes, ratés dans le dernier geste, les hommes de Vincent Kompany (ou Simon Davies?) viennent s’empaler sur une défense waeslandienne bien regroupée. La fin de match est tendue mais les Mauves ne parviennent plus à apporter le surnombre dans la surface. 0-0 score final, au terme d’une rencontre globalement bien terne.