Anderlecht retrouve des couleurs face à de pâles Carolos et consolide sa 2ème place

Ce dimanche, le Sporting d'Anderlecht accueillait celui de Charleroi au Parc Astrid dans le cadre de la 6ème journée des Playoffs 1. Cette rencontre a été assez logiquement remportée par les Mauves face à de bien pâles carolos (3-1).

Le résumé :

Sans Teodorczyck suspendu et rentré en Pologne suite au décès d’un de ses frères, Anderlecht débute la rencontre avec Silvère Ganvoula en pointe. Hein Vanhaezebrouck surprend davantage en titularisant Olivier Deschacht et Andy Najar, de retour après 8 mois de galère.

A Charleroi, Felice Mazzu effectue un seul changement par rapport au succès acquis contre La Gantoise. Christophe Diandy remplace Gaëtan Hendrickx.

Après deux revers d’affilée, les Mauves sont obligés de se reprendre pour ne pas laisser filer la … 2ème place. La première période est très pauvre en opportunités et il faut patienter jusqu’à la 44ème minute pour assister au premier réel coup d’éclat. Ryota Morioka isole Pieter Gerkens qui trompe Nicolas Penneteau d’un simple petit coup de patte (1-0).

Dans la minute qui suit, Amary Baby rate de peu l’égalisation en envoyant le cuir sur le poteau suite à une sortie plutôt hasardeuse de Matz Sels. Deux minutes intenses sur un peu de 45, c’est peu pour ce choc de la 6ème journée des POI.

A la 52ème minute, le Japonais Morioka rate le KO. Il manque son duel face au portier français du Sporting de Charleroi. Ce n’est que partie remise pour les Mauves et Morioka. Ce dernier surgit sur un coup de coin dévié par Dendoncker pour doubler le score (2-0). Peu avant l’heure de jeu, c’est au tour de Kenny Saief de mettre Penneteau au défi. Le gardien des Zèbres repoussent le ballon de justesse des poings.

A la 69ème minute, Charleroi relance l’intérêt du match suite à un mouvement rondement mené et ponctué par le buteur iranien Rezaei (2-1).

Ce but réveille des Anderlechtois qui creusent à nouveau l’écart trois minutes plus tard sur un coup franc d’Adrien Trebel propulsé dans le but carolo via le front de Leander Dendoncker (3-1).

Grâce à cette victoire, le RSCA s’isole à la deuxième place au général alors que Charleroi s’enlise en bas de tableau de ces POI.

La semaine prochaine, Charleroi se rend à Gand tandis que le Sporting d’Anderlecht jouera sans aucun doute sa dernière carte dans la course au titre à l’occasion du déplacement au FC Bruges. Les Mauves comptent 5 points de retard sur les "Blauw en Zwart", leaders de la compétition.