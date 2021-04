Anderlecht renverse le Club de Bruges en 5 minutes et s’adjuge le Topper

Au classement, le Sporting d’Anderlecht réalise une excellente opération en s’appropriant provisoirement la 3e place avec 55 points. De quoi mettre la pression sur Ostende, 5e avec 49 points, son principal rival pour la qualification aux playoffs 1 engagé dimanche soir face au Beerschot. Bruges reste quant à lui solide leader avec 73 points, 17 de plus que son dauphin Genk.

Un double coup de massue qui aura eu raison des Brugeois, sans doute plus dangereux que leur adversaire mais moins réaliste.

Lukas Nmecha (72e) et Albert Sambi Lokonga (76e) ont en effet renversé la vapeur en l’espace de quelques minutes au bout d’un quart d’heure plutôt compliqué pour leur équipe.

Les Mauves ont tenu tête à l’autoritaire leader de Pro League pendant toute la rencontre et ont même su lui répondre avec la manière lorsque celui-ci a concrétisé ses efforts grâce à un exploit individuel de Noa Lang (54e).

Le Sporting d’Anderlecht a fait preuve de caractère pour aller décrocher trois points en or lors du Topper face au Club de Bruges dimanche soir à l’occasion de l’avant-dernière journée de la phase classique.

On ne change pas une équipe qui gagne. Vincent Kompany a donc fait confiance au même onze que celui proposé face à l’Antwerp la semaine dernière. Côté Brugeois, seul Youssouf Badji est parvenu à gratter une place de titulaire.

La pression est bien là au départ de ce ‘Topper’ malgré l’absence de public. Cela se ressent dans le jeu avec deux équipes plutôt prudentes et surtout attentives à éviter tout risque inutile. Dans ce contexte, c’est assez logiquement le Club de Bruges qui prend les rennes de la rencontre dans les 20 premières minutes. Les hommes de Philippe Clément parviennent même à trouver le chemin des filets au bout de 13 minutes mais le but de Ruud Vormer est annulé pour une position de hors-jeu de quelques centimètres.

Ce sera le seul frisson de cette première mi-temps pauvre en occasion mais où le Sporting d’Anderlecht aura progressivement remonté la pente pour faire jeu égal avec son adversaire. Malheureusement, de part et d’autre, les déchets dans la dernière ou plutôt l’avant-dernière passe n’ont pas permis au spectateur neutre de voir de belles opportunités.

Au retour des vestiaires, Bruges hausse le ton. Et la montée au jeu de Noa Lang n’y est pas pour rien. Le Néerlandais va d’ailleurs réussir un exploit individuel à la 54e minute. Crochet devant Sambi Lokonga, roulette et petit pont sur Miazga : Lang se libère splendidement aux abords du rectangle et lâche une frappe du droit imparable pour Wellenreuther.

Les Mauves sont sonnés mais résistent, entre autres grâce à un bel arrêt de leur gardien allemand.

On sent alors Bruges en pleine maîtrise du match mais la tension des Blauw en Zwart va brusquement chuter. Anderlecht ne se fait pas prier pour en profiter. Une superbe remontée de balle de Ait El Hadj libère Murillo sur la droite. Amuzu se projette dans la profondeur, contrôle chanceusement et centre parfaitement pour Lukas Nmecha, infaillible dans le petit rectangle pour égaliser (72e).

Pas le temps de se ressaisir pour Bruges qu’Anderlecht va à nouveau frapper. C’est cette fois-ci Albert Sambi Lokonga qui prend ses responsabilités à distance. Son envoi est puissant mais surtout flottant. Désorienté, Simon Mignolet est pris au piège et concède le but du 2-1 que les Mauves parviendront à conserver dans une fin de période solidement gérée.