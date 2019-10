Anderlecht renoue avec la victoire, et avec la manière, sur la pelouse de Charleroi

Le principal point noir de la soirée côté bruxellois, c’est la sortie sur blessure du Français Samir Nasri après moins d’une demi-heure de jeu. Victime d’un claquage à la cuisse gauche, l’ancien joueur de Manchester City et d’Arsenal a rejoint le petit banc après la pause aidé de béquilles.

Anderlecht a renoué avec la victoire en s’imposant 1-2 sur la pelouse de Charleroi, ce vendredi en ouverture de la dixième journée de Pro League. Le jeune médian belge Yari Verschaeren a inscrit le premier but de la soirée en début de match (12' 0-1), avant l’égalisation carolo signée Mamadou Fall avant la pause (40' 1-1). Le capitaine du RSCA, Nacer Chadli , a offert les trois points à ses couleurs peu après l’heure de jeu (65' 1-2).

Mais cette fois, la réaction bruxelloise est immédiate : sur coup de coin, Nacer Chadli reprend le ballon de… l’épaule gauche et le propulse au fond des filets, mais après une longue intervention du VAR, le but est annulé pour une faute de main peu évidente (46').

Progressivement, les locaux reviennent dans le match et parviennent à rétablir l’égalité grâce à un coup de tête rageur de Mamadou Fall sur leur première vraie occasion (40' 1-1). Manque de pressing, marquage laxiste du jeune Sieben Dewaele : Anderlecht retombe dans ses travers alors que tout semblait sous contrôle !

La réaction carolo est très timide, alors qu’à l’exception de quelques approximations défensives, Anderlecht est bien dans son match, à l’image de son capitaine Nacer Chadli . Le Diable Rouge se présente seul devant Nicolas Penneteau et tente d’aller chercher le penalty, mais l’arbitre Wesley Alen ne bronche pas (24'). Dans la foulée, Samir Nasri s’occasionne un claquage à la cuisse gauche et est remplacé par Francis Amuzu (28').

Sous le regard de Vincent Kompany et de Franky Vercauteren , assis côte à côte dans les tribunes du Mambourg, le RSCA se porte rapidement à l’assaut du but de Nicolas Penneteau et ouvre le score sur sa première véritable occasion : parfaitement servi par Nacer Chadli sur le flanc gauche, Yari Verschaeren , déjà au départ de l’action, se joue de son opposant direct d’un dribble subtil et place le ballon hors de portée du portier français, qui était venu à sa rencontre avant de se raviser (12' 0-1).

Massimo Bruno en action - © BRUNO FAHY - BELGA

Le début de la seconde période est animé et équilibré, et Massimo Bruno passe tout près de punir ses anciennes couleurs, tout comme le Jamaïquain Shamar Nicholson quelques instants plus tard.

Mais c’est finalement Nacer Chadli qui, d’une frappe puissante déviée de la main par Shamar Nicholson, va remettre les Mauves aux commandes après un bel assist de Sieben Dewaele. Et cette fois, le VAR ne vient pas au secours des Carolos (65' 1-2).

Malgré de nouvelles occasions de part et d'autre, le score n'évoluera plus. Et dans les tribunes réservées aux supporters bruxellois, où quelques banderoles "Coucke buiten" avaient fleuri au moment du coup d'envoi, place aux explosions de joie !