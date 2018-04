Anderlecht reçoit La Gantoise pour démarrer les playoffs 1 du bon pied (Live 18h)

Les deux confrontations de la phase classique s'étaient soldées par une partage 0-0 à l'aller au mois d'août et par une victoire 1-0 d'Anderlecht (77e Hanni) en décembre.

Le coach d'Anderlecht retrouvera donc les Buffalo's qu'il entraînait en début de saison et qui ont très bien remonté la pente après son départ pour finalement intégrer les playoffs 1 sans difficulté. Suite à la victoire du Standard vendredi contre Charleroi, les Gantois sont 5èmes avec 25 points.

Après la division des points par deux, les Mauve et Blanc ne comptent que six longueurs de retard sur les Blauw en Zwart, en perte de vitesse en début d'année 2018. Les hommes d 'Hein Van Haezebrouck restent sur trois victoires consécutives et sont toujours dans le coup malgré un championnat avec plus de bas que de hauts.

Après la trêve internationale et la fin de la phase classique, les deux équipes veulent partir du bon pied.

Anderlecht reçoit La Gantoise en ce dimanche de Pâques dans le cadre de la première journée de playoffs 1 de Pro League. Une rencontre à suivre en direct commenté et en direct audio à 18h sur RTBF.be/sport.

Les infos sur les compos

Hein Vanhaezebrouck doit encore composer avec les blessures ce dimanche et doit donc compléter son noyau avec des U21. Kara, Najar, Onyekuru, Appiah, Boeckx, Sowah et Delcroix sont en effet blessés. Le jeune Alexis Saelemakers (18 ans) devrait donc débuter sur le flanc droit alors qu'Amuzu et Dante seront sur le banc.

Lukas Teodorczyk, six buts lors de ses trois dernières apparitions, sera à la pointe de l'attaque anderlechtoise et tentera de continuer sur sa lancée. En l'absence d'Adrien Trebel, suspendu, le trio du milieu de terrain sera composé de Lokonga, Morioka et Kums.

En face, Yves Vanderhaeghe doit se passer de son buteur Roman Yaremchuk, sans doute remplacé par Janga. Asare, Mitrovic et Neto sont eux aussi indisponibles.

> Anderlecht: Sels, Saelmaekers, Spajic, Dendoncker, Obradovic, Sambi Lokonga, Kums, Morioka, Gerkens, Saief, Teodorczyk.

> La Gantoise: Kalinic, Foket, Bronn,Gigot, Asare, Verstraete, Esiti, Kubo, Kalu, Simon, Janga