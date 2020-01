Anderlecht réalise le hold-up au Cercle de Bruges

Anderlecht n’a presque rien montré cette après-midi mais réalise le hold-up en marquant deux fois dans les dix dernières minutes face au Cercle de Bruges. Les Mauves reviennent à 4 longueurs des PO1 (sans compter les matches de retard).

Anderlecht est malmené dès les premières minutes. Le Sporting souffre sur toutes les phases arrêtées. Dimitrios Chatziisaias (15e) et Giulian Biancone (21e) manquent de précision pour faire évoluer le marquoir.

Les Brugeois ne relâchent pas leur effort. Et ça finit par payer. Stef Peeters déborde sur la gauche et sert Kevin Hoggas en retrait. Le médian Français ouvre le pied et place le ballon hors de portée de Hendrik Van Crombrugge (33e). Avec ses équipiers, ils brandissent le maillot N.16 de Miguel Van Damme, atteint d’une leucémie.

Sans un superbe arrêt de Van Crombrugge devant Yves Dabila, le score serait même passé à 2-0 (39e). Le gardien mauve doit encore intervenir sur un tir lointain de Peeters. Et Anderlecht dans tout ça ? A part un envoi – non cadré – d’Antoine Colassin, rien à signaler.

La deuxième mi-temps ressemble à la première. Anderlecht se procure peu d’occasions. Il faut attendre la 64e pour enfin avoir le premier tir cadré des mauves via Doku.

Le Cercle continue à proposer du jeu en contre-attaque mais le score ne bouge pas. Si bien que Franky Vercauteren se décide à faire quelques ajustements avec les montées au jeu de Vlap et Bakkali, absent des pelouses depuis le 7 avril contre l’Antwerp.

Si le Cercle ne passe pas loin de définitivement plier le score via Foster à la 84e, Anderlecht va totalement changer la donne en inscrivant deux buts via deux remplacements dans les dix dernières minutes. Tout d’abord via Amuzu à la 87e, avant que Vlap ne délivre toute une équipe dans les arrêts de jeu. Avec cette victoire, Anderlecht revient à 4 points de la 6e place détenue par Genk.