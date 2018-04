Anderlecht proche de finaliser l'arrivée de Van Crombrugge

A la recherche de stabilité au poste de gardien, Anderlecht aurait trouvé son bonheur. Et celui-ci se nommerait, selon la DH de ce mercredi, Hendrik Van Crombrugge. Si rien n’est définitivement signé, un accord existe entre le joueur, le RSCA et Eupen, club auquel il appartient.

Suivi par les grands clubs de Pro League, notamment Bruges et Anderlecht, le portier des Pandas souhaite grandir dans une formation plus huppée. Le jeune Belge de 24 ans, qui a tapé dans l’œil du sélectionneur des Diables Rouges Roberto Martinez il y a un an, avait confié sa volonté de changer d’air sur le plateau de La Tribune au mois de février dernier.

"Je veux tout d’abord me sauver avec Eupen et si possible en fin de saison être transféré dans un autre club pour m’améliorer sportivement" avait-il déclaré.

Si le premier objectif a été atteint in-extremis, le second serait donc tout proche d’aboutir.

Fortement désiré par Hein Vanhaezebrouck, Van Crombrugge a apparemment refusé une proposition de l’Ajax Amsterdam, qui lui proposait une place de n°2 dans un premier temps, pour donner sa priorité aux Mauves.

Toutefois, la hiérarchie des gardiens au Sporting pour la saison prochaine n’est pas tout à fait claire. En effet, les dirigeants bruxellois réfléchiraient à la possibilité de conserver Matz Sels, dont le prêt d’un an arrive à son terme prochainement.