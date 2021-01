Anderlecht perd à OHL en craquant une nouvelle fois dans les derniers instants de la rencontre

Anderlecht s'est incliné contre OHL (1-0) lors de cette 20e journée de championnat. Les Mauves, dominateurs pendant l'ensemble de la rencontre, n'ont pas été concrets en zone de finition et se sont fait punir. Thomas Henry a inscrit le seul but du match sur un penalty concédé dans les dernières minutes. Le fameux dernier quart d'heure joue à nouveau des tours aux Mauves et Blancs.

Anderlecht aligne un dispositif classique en 4-3-3 pour ce déplacement. Anouar Ait El Hadj remplace numériquement Percy Tau, reparti à Brighton. La première mi-temps est équilibrée, avec un Lukas Nmecha remuant. Le meilleur buteur des Mauves (10 buts) a plusieurs opportunités de s’illustrer en début de match, sans inquiéter Romo. L’action la plus dangereuse des Mauves vient finalement des pieds de … Jemelka. La défenseur louvaniste assure mal sa remise en retrait et manque de peu de tromper Romo, qui écarte du pied.

Au retour des vestiaires, c’est à nouveau Lukas Nmecha qui est sur le point d’ouvrir la marque. L’Allemand, opiniâtre au premier poteau, manque le cadre de quelques centimètres sur sa déviation croisée. Les Anderlechtois impriment le rythme et créent plusieurs situations dangereuses : à la 54e minute, Romo effectue une relance dangereuse qui profite à Amuzu. Le centre du Diablotin trouve Paul Mukairu qui voit un but tout fait retiré par un superbe arrêt du gardien, décidément grand acteur louvaniste du soir. Très vivace, Amuzu aura créé de nombreuses occasions pour ses équipiers, qui ont beaucoup galvaudé. Les Bruxellois connaissent un coup dur après l’heure de jeu : Albert Sambi Lokonga s’est blessé sur une chevauchée vers l’avant et doit céder sa place à Antoine Colassin.

Dans le dernier quart d’heure, les corps fatiguent et la lucidité fait défaut, des deux côtés du terrain. Killian Sardella commet une faute dans le rectangle à la 84e minute. A nouveau malmenés en fin de match, les Mauves concèdent le penalty, transformé au sang-froid par Thomas Henry. C'est le 13e but concédé dans le dernier quart d'heure ainsi que le 13e point concédé dans ces derniers instants. OHL remonte à la 4e place du classement en comptant autant de points que son adversaire du soir. Genk, l'Antwerp, Charleroi et Anderlecht ont tous perdus des points ce week-end,

