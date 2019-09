Anderlecht : patience et longueur de temps...

"Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage". La morale de la fable de La Fontaine (Le Lion et le Rat) prône d'agir posément dans les situations les plus difficiles. Plus les défaites s'accumulent, plus les supporters d'Anderlecht semblent s'approprier cette devise. Au lieu de verser dans l'exaspération ou la rébellion, ils font front derrière leur équipe. Comme si chaque coup porté au blason amplifiait leur sentiment d'appartenance et stimulait leur désir de restaurer un orgueil bafoué.

La scène avait été vécue une première fois à Genk (au grand étonnement de certains protagonistes), répétée contre l'Antwerp et hier encore à Bruges. Des applaudissements et des encouragements, plutôt que des cris et des coups de sifflets. La répétition des défaites ne semble pas entamer l'inébranlable foi des supporters anderlechtois en des jours meilleurs. C'est là le paradoxe actuel, pour un public habitué depuis des décennies à jouer le titre et qui, cette saison, se voit tout à la fois privé d'Europe et largué dans les profondeurs du championnat belge...

La caution Kompany, doublée de son ambitieuse philosophie de jeu, et saupoudrée de l'apport de quelques grands noms (Nasri, Chadli,...) ont généré un enthousiasme sans précédent et entraîné derrière elle une patiente obstination. "D'abord le jeu, puis les résultats" : une conception romantique du football aux antipodes de celle prônée par le dernier entraîneur sacré champion au Parc Astrid : René Weiler, un coach qui a réussi, mais en même temps divisé les supporters. Au sein du public mauve, les deux obédiences existent toujours et trouvent difficilement leur point d'équilibre.

La question qui se pose au lendemain de cet incroyable 5/24 est de savoir : jusqu'à quand tiendra cette union sacrée autour de la patience née du retour de l'enfant prodige ?

Des chiffres inquiétants

Aujourd'hui, le retard d'Anderlecht ne se mesure plus par rapport aux premières positions occupées par les rivaux historiques (13 points sur le Standard, 12 sur le FC Bruges qui compte un match de moins), mais par rapport à la 6è place du classement, celle qu'il faut atteindre pour pouvoir disputer les Play-Offs. Aujourd'hui occupée par Malines, cette 6è place est éloignée de 9 points. Cela commence tout doucement à compter... D'autant plus quand on se penche sur l'histoire : depuis la création des Play-Offs, jamais une équipe ne totalisant que 5/24 après 8 journées n'a réussi à accrocher le bon wagon...

Les chiffres d'Anderlecht interpellent. Une seule victoire, cinq défaites, l'antépénultième attaque (!) (seuls Waasland-Beveren et Eupen font pire) et la 9è défense (ceci grâce aux miracles répétés d'Hendrik Van Crombrugge). Les signaux sont au rouge, dans tous les secteurs.

Le chemin le plus court vers l'Europe (et le meilleur ticket d'Europa League !) restant la Coupe de Belgique, le sporting serait bien inspiré de ne pas bâcler son match de mercredi au Beerschot. Mais dans les circonstances actuelles, on ne jurerait plus que l'écart de divisions le propulse favori indiscutable de son déplacement au Kiel...

Le style de jeu

Basé sur le pressing et la construction posée, inspiré (cela a suffisamment été répété) par Guardiola et Manchester City, le style prôné par Vincent Kompany laissait, au début, entrevoir de réelles promesses. Surtout lors de belles premières mi-temps dont l'esthétisme de certaines séquences finissait par se heurter à la déficience physique des secondes.

Aujourd'hui, cet idéal du beau jeu vacille de plus en plus. Après la défaite contre l'Antwerp, le coach Simon Davies a admis que son équipe devait apprendre à jouer plus "salement", moins dans la beauté des courbes que dans la rugosité des angles. Hier, le jeu plus "direct" tenté à Bruges, n'a jamais réussi à s'exprimer.

Quel sera désormais le credo de Kompany pour les prochains matchs ? Sur papier, les jours meilleurs sont censés arriver. Dans les faits, rien n'est moins sûr. Car, bizarrement, si Anderlecht vient de boucler son redoutable enchaînement Genk-Standard-Antwerp-Bruges par un 3/12, il avait faire pire encore en début de championnat contre des prétendus sans-grade (Ostende-Mouscron-Malines-Courtrai) : 2/12.

En réalité, pour l'instant, plus aucun match ne semble gagné d'avance pour Anderlecht. Même la venue prochaine de Waasland-Beveren ne fait pas verser les plus optimistes des sympathisants mauves dans la confiance aveugle. Il ne s'agirait pas du club le plus titré de Belgique qu'on parlerait aisément d'un "match à 6 points".

L'opacité des choix

Revenu d'un seul coup dans le noyau et dans le onze de base (!), Adrien Trebel a prouvé à Bruges que son expérience et son moteur seraient encore d'une grande utilité à Anderlecht. On regrette juste que les raisons ayant poussé le staff mauve à se priver d'un tel leader pendant 7 matchs n'aient jamais été explicitées.

Idem pour Alexis Saelemaekers, tenu éloigné du groupe des 18 pendant 5 matchs avant, subitement, d'être propulsé titulaire (et buteur providentiel) lors de la...seule victoire de la saison contre le Standard.

De la même manière, on s'interroge maintenant sur les motifs précis de l'absence de Samir Nasri. Méforme ? Maladie ? Blessure cachée ? La communication le concernant est on ne peut plus floue...

Comment expliquer aussi l'absence de transfert d'un véritable numéro 9 lors du dernier mercato ? Le sporting pourra toujours déplorer s'être fait souffler Diagne sur le fil ou avoir été bloqué financièrement dans le dossier Cissé, on ne peut s'empêcher de penser qu'il aurait dû agir plus tôt, comme la plupart de ses concurrents.

Faute de mieux, la direction a estimé qu'elle ferait confiance à Kiese Thelin jusqu'à janvier. Cela ne semble pas être le cas de Kompany qui, pour la deuxième fois d'affilée, lui a préféré Nacer Chadli, quitte à se passer du Diable Rouge sur son flanc de prédilection...

Kemar Roofe pourrait mettre tout le monde d'accord à cette position, mais ses grands débuts n'en finissent pas d'être postposés : juste avant la trêve internationale, juste après la trêve internationale, pour le déplacement à Bruges,... La venue de Waasland-Beveren dimanche pourrait enfin frapper les trois coups de son aventure mauve...