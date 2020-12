Quatre jours après leur convaincante victoire face à Genk (1-0), les Mauves sont déjà de retour au Parc Astrid pour y affronter Ostende dans le cadre de la 18ème journée de Pro League (la 17ème journée, ce sera... en fin de semaine). Suivez la rencontre en direct audio et commenté dès le coup d'envoi, qui sera donné à 21H !

> Anderlecht - Ostende en direct audio (LIVE 21H)

Remonté à la sixième place à seulement deux longueurs de la troisième place occupée par le Beerschot et OHL, le Sporting a l'occasion de faire une bonne opération dans la course aux play-offs I, qui seront réservés cette saison aux quatre meilleures équipes de la phase classique du championnat. Mais Vincent Kompany l'a dit et répété lundi en conférence de presse : l'entraîneur bruxellois se méfie de cette équipe d'Ostende, qui avait d'ailleurs partagé l'enjeu face au RSCA (2-2) lors du match aller le 28 août dernier. "Ce match sera compliqué ! Ostende est une équipe très dangereuse, physique, avec une intensité énorme. C'est probablement l'équipe qui propose la plus grosse intensité dans notre championnat. Mon rôle, c'est de faire en sorte que l'équipe débute cette rencontre avec la même attitude que face à Genk. Pour moi, il n'y a aucune différence."

>> La blessure de Verschaeren, Bakkali dans le noyau B, le fameux match "référence" : Kompany fait le point

Privé d'Europe cette saison, le Sporting a perdu l'habitude de jouer deux matches en l'espace de quelques jours. "Jouer un match au milieu de la semaine, cela n'est pas arrivé souvent cette saison (cela n'est même jamais arrivé, ndlr). Mais ce sera pareil pour Ostende. C'est un aspect un peu nouveau pour les deux équipes, et on essaiera de gérer cela le mieux possible pour faire preuve du même niveau de fraîcheur dans cette rencontre. Nous serons quatre jours après notre match contre Genk, cela ne devrait normalement pas être un problème. Mais contre Charleroi vendredi, on verra si ceux qui ont joué ces deux matches ont bien récupéré."

En l'absence de Yari Verschaeren, qui ne jouera plus en 2020, Vince The Prince devrait logiquement titulariser Michel Vlap, qui a suppléé le Diable Rouge lorsque ce dernier avait dû quitter la pelouse face à Genk. Pour le reste, Vincent Kompany devrait faire confiance à l'équipe qui a débuté la rencontre remportée contre les Limbourgeois vendredi dernier et confier à nouveau le brassard de capitaine au jeune Albert Sambi Lokonga.