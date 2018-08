La deuxième journée de Pro League se poursuit, et se termine, ce dimanche. En début d'après-midi, sur le coup de 14h30, Anderlecht et Ostende s'affronteront au stade Constant Vanden Stock. RTBF.be/sport vous propose de suivre cette rencontre en direct commenté et en direct audio.

> Anderlecht-Ostende en direct audio.

Les deux formations, qui se sont imposées lors de la première journée, voudront assurément poursuivre sur cette lancée.

Les regards seront autant dirigés vers les 22 acteurs présents sur la pelouse que vers le duo Marc Coucke-Luc Devroe, les deux anciens hommes forts d'Ostende, en tribune d'honneur. Il s'agit en effet du premier affrontement entre le RSCA et le KVO depuis la reprise en main officielle de la maison mauve par Coucke.