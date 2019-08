Anderlecht offre un contrat professionnel à deux jeunes de 16 ans

Le RSC Anderlecht a offert un contrat professionnel aux jeunes joueurs Nils De Wilde et Alonzo Engwanda, a annoncé le club de Jupiler Pro League, mardi.

Les deux jeunes sont âgés de 16 ans et sont internationaux belges en équipes d'âge. De Wilde évolue chez les Mauves depuis les U12 tandis qu'Engwanda a débuté chez les U6 au RSCA. "Ce sont tous les deux des médians techniques et polyvalents qui doivent devenir des éléments importants en U18 et U21 cette saison", a déclaré Jean Kindermans, responsable du centre de formation.

"Nils et Alonzo sont tous les deux très talentueux. En les liant plus longtemps à notre club, nous leur offrons une chance de développer leur talent", a ajouté Michael Verschueren, le directeur sportif du club.