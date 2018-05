Anderlecht officialise les arrivées de Milic, Musona et Adzic, option d'achat levée pour Saief

Le Sporting d'Anderlecht est déjà très actif sur le marché des transferts, sans doute dans le but de préparer au mieux et au plus vite la saison prochaine après un exercice 2017-2018 en demi-teinte.

Sur son compte Twitter, Anderlecht a annoncé les arrivées de Antonio Milic, Knowledge Musona et Luka Adzic mais également la levée d'option de Kenny Saief.

En conférence de presse ce matin, Marc Coucke a également communiqué quant à la ligne de conduite qu'il adoptera avec le club et confirmé le maintient de l'équipe féminine pour la saison prochaine avec de nouveaux sponsors.