Anderlecht officialise l'arrivée du gardien allemand Timon Wellenreuther

Anderlecht a officialisé ce vendredi l'arrivée du gardien allemand Timon Wellenreuther, 24 ans, qui arrive en provenance du club néerlandais de Willem II où il était titulaire la saison dernière en Eredivisie. Il a signé un contrat de quatre ans en faveur du Sporting.

Il s'agit du deuxième transfert entrant du RSCA en prévision de la saison prochaine, puisque le jeune ailier belge Ilias Takidine, 19 ans, avait décidé il y a quelques jours de quitter Genk pour rejoindre Bruxelles.

Formé à Karlsruhe, Timon Wellenreuther a été international chez les U21 allemands et a porté à dix reprises les couleurs de Schalke 04 lors de la saison 2014-2015 : huit fois en Bundesliga, et deux fois face au Real Madrid en Champions League.

"Timon nous apporte, malgré son jeune âge, de l’expérience et du leadership dans le noyau. C’est un gardien dont le bon jeu au pied correspond parfaitement à notre style de jeu, a déclaré le directeur sportif d'Anderlecht Peter Verbeke sur le site officiel du club bruxellois. Nous sommes un club du top, et Timon va amener de la concurrence au poste de gardien."

"Je me retrouve totalement le style de jeu des Mauves et je ferai de mon mieux pour aider les jeunes grâce à mon expérience, a pour sa part annoncé le portier allemand. J'ai hâte de faire connaissance avec les fans, le groupe et d’entamer la nouvelle saison."