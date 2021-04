Anderlecht "ne bloquera pas" un départ de Sambi Lokonga mais aimerait le garder

Maintenant que la qualification en Europe d’Anderlecht est certaine, les Mauves peuvent préparer les 'Champions play-offs' en toute sérénité. Ils peuvent également déjà se projeter sur la saison prochaine et étudier les premières opportunités sur le marché des transferts. L’arrivée de Lior Refaelov ne devrait en effet pas être le seul mouvement du mercato d’Anderlecht cet été. Le directeur sportif des Bruxellois Peter Verbeke a évoqué plusieurs dossiers dans les colonnes de la Dernière Heure et de Het Laatste Nieuws ce jeudi.

Il a notamment parlé de l’avenir d’Albert Sambi Lokonga. "Il a un contrat jusqu’en 2023 et est devenu Diable rouge. Ce pourrait être le bon moment pour lui. S’il y a un projet qui l’intéresse et qu’une somme de transfert intéressante est proposée, on ne le bloquera pas. Pour l’équilibre du noyau, on aimerait toutefois le garder. L’accord entre les actionnaires du club nous permet de ne pas devoir le vendre", a déclaré Verbeke dans la DH.

Le directeur sportif anderlechtois a par ailleurs assuré qu’Adrien Trebel ne serait pas poussé vers la sortie et a suggéré que Michel Vlap, Mustapha Bundu et Antoine Colassin recevraient leur chance de rester en début de saison prochaine. Enfin, Lukas Nmecha ne sera vraisemblablement pas prêté une année de plus par Manchester City qui a l’intention de vendre le buteur allemand. Les Mauves essaieront de le pérenniser à Neerpede si les prix du marché rendront cela possible.