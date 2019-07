Anderlecht n'engagera finalement pas Sidney Sam; Zakaria Bakkali opéré au genou

Le RSC Anderlecht a finalement décidé de ne pas engager l'ex-attaquant international allemand Sidney Sam, qui était à l'essai depuis la reprise des entraînements à la mi-juin. Un choix "unanime" de la direction, selon le communiqué transmis à l'agence belga. Le club bruxellois dit en effet préférer "se concentrer sur d'autres pistes, pour se renforcer..."

L'ex-ailier du Bayer Leverkusen, qui avait réussi ses tests médicaux en milieu de semaine, et faisait plutôt bonne impression sur le terrain, devait initialement embarquer vendredi avec l'équipe pour Hambourg, où le Sporting doit se mesurer avec l'ancien club de Vincent Kompany, en amical, samedi (13h30). Ce ne sera donc pas le cas.

A noter qu'Adrien Trebel ne sera pas non plus du voyage, et Jérémy Doku, la révélation du match contre Ajax, pas davantage...

Zakaria Bakkali, blessé au genou le 7 avril contre l'Antwerp (1-2), et absent depuis, a pour sa part été opéré "avec succès" vendredi, a par ailleurs annoncé Anderlecht sur son compte twitter.

Le club bruxellois, souhaite "une bonne rééducation" à son ailier.