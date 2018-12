Anderlecht met fin à sa série noire contre Waasland-Beveren et quitte 2018 sur une victoire

Le Sporting d’Anderlecht a terminé une année 2018 compliquée avec le sourire aux lèvres après son succès 3-0 face à Waasland-Beveren jeudi soir dans une rencontre comptant pour la 21e journée de Pro League. Jamais inquiétés et toujours en maîtrise de leur sujet, les Mauves ont frappé à l’entame de chaque période grâce à Landry Diamata (9e) et Sebastian Bornauw (51e), auteur de son premier but avec Anderlecht à 19 ans. Dimata a clôturé la soirée avec un deuxième but personnel dans les arrêts de jeu pour arrondir le score (90e+2). Les Bruxellois retrouvent donc la victoire après un 1 sur 15 catastrophique en championnat. Ils n’avaient plus gagné depuis le 11 novembre face à Gand. Toutes compétitions confondues, Anderlecht a disputé 47 rencontres en 2018 pour 18 victoires, 10 partages et 19 défaites. Au classement, les Mauves remontent à la 5e place avec 34 points, 14 de moins que le leader Genk. Auteur d’une série de trois succès consécutifs, Waasland-Beveren marque quant à lui un coup d’arrêt. Il est 14e avec 20 points, six de plus que la lanterne rouge Lokeren.

Début de rencontre idéal Landry Dimata fête son but avec Sven Kums - © JOHN THYS - BELGA Toujours sous les ordres de Karim Belhocine avant la nomination d’un nouvel entraîneur, Anderlecht se présente au Parc Astrid avec un 4-5-1 inhabituel dans lequel les présences d’Edo Kayembe et de l’ancien waaslandian Ryota Morioka sautent aux yeux. L’entame de match de la part des Mauves et convaincante avec un rythme et une envie que l’on avait trop rarement vu depuis le début de la saison. Les Bruxellois récoltent sans tarder les fruits de leurs efforts et prennent l’avance dès la 9e minute. Sven Kums s’arrache sur le flanc droit et adresse un centre à mi-hauteur pour Landry Dimata. Le Diablotin reprend parfaitement au vol en ouvrant son pied gauche pour réussir un geste technique remarquable et envoyer le ballon dans la lucarne.

Anderlecht décélère Ce but semble pouvoir lancer Anderlecht dans la partie mais les Mauves lèvent le pied. Sans risquer, ils se contentent de faire tourner le ballon face à une maigre opposition waaslandienne. Seul Francis Amuzu s’illustre offensivement avec une action individuelle (23e) et un coup de tête largement à côté 38e. Ce sera tout pour une première période qui aurait pu être plus intéressante.

Bornauw creuse l'écart, Dimata termine le travail Kevin Debaty impuissant face aux buts de Bornauw et Dimata - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA Après la pause, les Mauves comprennent qu’ils doivent faire plus pour séduire leur public. Plus dynamiques, ils mettent Waasland-Beveren sous pression et doublent leur avance sur corner. Pour sa deuxième passe décisive de la soire, Sven Kums dépose le ballon sur le crâne de Sebastiaan Bornauw qui envoie le ballon en lucarne et plante son premier but avec Anderlecht. Après un quart d’heure assez brouillon mais dominé en termes de possession de ballon, Anderlecht se crée plusieurs opportunités pour faire 3-0. Amuzu, le meilleur des siens, se montre notamment imprécis dans le petit rectangle (70e) avant de voir son essai à distance mourir sur le poteau (77e). L'équipe de Karim Belhocine finit par trouver le chemin des filets pour la troisième fois de la soirée grâce à Dimata, rapace dans le petit rectangle et auteur de son 13e but en championnat cette saison pour clôturer les débats (90e+2).