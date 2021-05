Anderlecht meilleur club formateur belge, le Standard deuxième

Le Centre International d’Etude du Sport (CIES) a publié ce lundi une étude qui recense les meilleurs clubs formateurs européens, sur base du taux d’emploi des joueurs. Le meilleur club formateur belge est le Sporting d’Anderlecht et le Standard de Liège deuxième.

Le classement est dominé par des clubs des pays de l’Est. En tête, on retrouve les Slovaques du MSK Zilina avec 61,52% de temps de jeu cette saison pour les 15 joueurs issus du centre de formation du club. Juste derrière, le Dynamo Kiev comptabilise 60,17% avec 16 joueurs et le club tchèque de Sigma Olomouc complète le podium avec 51,98% de minutes disputées par les 17 joueurs formés au club. Derrière, l’autre club tchèque du FC Slovácko et les Israëliens du Bnei Sakhnin constituent le top 5.

En Pro League, le premier club belge à figurer dans ce classement est le Sporting d’Anderlecht, avec 32,47% pour 12 joueurs (dont Anouar Ait El Hadj, Marco Kana, Bart Verbruggen, Sambi Lokonga et Yari Verschaeren). Le Standard de Liège est un peu plus loin avec 24,08% et 9 joueurs (dont Arnaud Bodart, Michel-Ange Balikwisha, Zinho Vanheusden, Hugo Siquet et plus récemment Alexandro Calut et Allan Delferrière).

Ostende complète le top 3 belge devant le Club de Bruges avec 19,05% de temps de jeu pour 3 joueurs.