Vente d’Anderlecht à Marc Coucke : Roger Vanden Stock, Herman Van Holsbeeck et Christophe... La justice bruxelloise vient de frapper un gros coup avec l’inculpation par la juge d’instruction Laurence Heusghem de plusieurs anciens dirigeants du Sporting d’Anderlecht. Roger Vanden Stock (dont le conseil maître Kennes contacté par nos soins ne souhaite pas s'exprimer pour le moment) et Herman Van Holsbeeck sont inculpés pour faux, usage de faux, blanchiment d’argent et escroquerie alors que les charges à l'encontre de Christophe Henrotay sont uniquement faux et escroquerie.