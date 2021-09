Anderlecht - Malines : El Hadj titulaire, Kouamé et Raman en attaque (LIVE commenté 13h30)

Reprise des hostilités ce dimanche pour Anderlecht avec la réception du KV Malines pour le compte de la 7e journée de Pro League. Une rencontre à suivre en direct commenté en notre compagnie dès 13h30.

Vincent Kompany et ses troupes espèrent que la trêve internationale leur aura fait le plus grand bien après une première tranche de championnat pas franchement réussie avec deux défaites, deux victoires et un partage (7 sur 15) et une élimination précoce en barrages de Conference League.

Malines, 1 match de plus que les Mauves, compte également sept points et s’était partiellement ressaisi avant la trêve avec une victoire contre l’Union St-Gilloise et un partage face à Courtrai, utiles pour gommer trois défaites consécutives.