Anderlecht : Lucas Lissens prolonge jusqu’en 2024

Le Sporting d’Anderlecht vient de l’annoncer, le jeune défenseur Lucas Lissens a prolongé son contrat jusqu’en 2024 avec son club formateur.

Dans un communiqué, le club bruxellois s’est félicité d’une telle nouvelle. "Le défenseur central sobre, qui fait toujours preuve d’une grande efficacité, est sorti de l’ombre à force de travail et de patience. Lucas a en effet fait ses débuts en équipe première la saison dernière. Lucas est un garçon très humble et très intelligent qui a géré avec succès la périlleuse combinaison des études et du football de haut niveau au sein de notre académie. Il a décroché avec brio son diplôme secondaire, sans pour autant faire partie de notre programme Purple Talents, et il poursuit des études en sciences sociales."

Cette saison, le jeune défenseur a connu ses premières titularisations chez les professionnels en jouant deux rencontres de championnat et deux autres en Coupe de Belgique. Lors de ses premiers pas sur la pelouse du Lotto Park, Lissens a même été exclu en fin de rencontre face à Ostende, ce qui n’avait pas empêché les Mauves de s’imposer (2-1).