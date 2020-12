Anderlecht laisse filer deux points à Zulte et peut (encore) nourrir des regrets - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA

Zulte Waregem - Anderlecht : le résumé - Pro League - J15 - 05/12/2020 Anderlecht a perdu deux points à Zulte-Waregem en ouverture de la quinzième journée de Pro League en partageant l'enjeu 2-2. Menés dès la 8e minute de jeu à la suite d'un but d'Ibrahima Seck, les hommes de Kompany ont pris le dessus dans cette rencontre. Ils ont égalisé en fin de première période par Lukas Nmecha. Sambi Lokonga a ensuite permis aux Mauves de prendre l'avantage d'une bien jolie manière à la 65e. Mais une très bonne action de Zulte ponctuée par Gianni Bruno a ensuite remis les deux équipes à égalité. Le match s’équilibre alors, et Anderlecht doit se résoudre à laisser filer deux nouvelles unités. Les Mauves n’ont plus gagné depuis le 1er novembre, c’était face à l’Antwerp.