Anderlecht, la destination privilégiée par Elias Cobbaut ?

Elias Cobbaut, le jeune arrière gauche du FC Malines, relégué en D1B, suscite les convoitises de plusieurs clubs du top en Belgique. L'international U21 aurait fait d'Anderlecht son premier choix, alors que le Club de Bruges, La Gantoise ou encore le Genoa étaient sur la balle.

Au terme de sa première saison complète en Pro League, qui s'est soldée par la descente en D1B de son club, l'arrière gauche de 20 ans a l'embarras du choix : ses prestations l'ont mené chez les Diablotins, et sa polyvalence (il peut également jouer en défense centrale) est un atout supplémentaire.

Selon nos confrères du quotidien néerlandophone Het Nieuwsblad et de La DH, Luc Devroe, le nouveau Directeur Sportif d'Anderlecht, et l'entraîneur des Mauves, Hein Vanhaezebrouck, auraient fait du jeune gaucher une priorité. Et le joueur formé au... RC Malines verrait d'un bon œil de poursuivre sa carrière dans un club du top en Belgique, et au RSCA en particulier.