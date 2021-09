Anderlecht – L’avocat de Roger Vanden Stock : "Mon client n’a strictement rien à voir avec cette histoire"

La justice bruxelloise a provoqué un nouveau tremblement de terre dans le football belge en inculpant plusieurs personnes anciennement liées au Sporting d’Anderlecht. Roger Vanden Stock et Herman Van Holsbeeck sont inculpés pour faux, usage de faux, blanchiment d’argent et escroquerie alors que les charges à l’encontre de Christophe Henrotay sont uniquement faux et escroquerie. L’avocat de monsieur Vanden Stock, Maître Laurent Kennes, a accepté de répondre à nos questions en ce début d’après-midi. Il se dit dans l’incompréhension.

►►► À lire aussi : Vente d’Anderlecht à Marc Coucke : Roger Vanden Stock, Herman Van Holsbeeck et Christophe Henrotay inculpés !

►►► À lire aussi : Anderlecht : La lettre envoyée par Roger Vanden Stock au CEPANI

►►► À lire aussi : Anderlecht – Marc Coucke réagit aux inculpations de Vanden Stock, Van Holsbeeck et Henrotay : "Heureux et triste à la fois"

"Mon client est extrêmement affecté par ce courrier qui lui a été adressé. C’est vrai qu’il a été interrogé à une reprise dans le cadre de ce dossier. Il a expliqué ce qu’il avait à expliquer dans ce cadre-là et il n’imaginait pas par la suite pouvoir être poursuivi. Voilà un courrier qui est adressé par un juge d’instruction qui ne dit pas grand-chose. Si ce n’est que l’inculpation lui donne accès à un certain nombre de droits. J’estime que cela n’a pas beaucoup d’intérêt dans ce cas-ci. Ça permettra au procureur du roi de prendre acte de sa position, de celle du juge d’instruction et de faire ensuite son choix : est-ce qu’il demandera des poursuites lui-même ou pas à l’encontre de monsieur Vanden Stock?" s’interroge l’avocat du principal intéressé.

Il ajoute : "Donc on est encore très loin d’une condamnation, il est présumé innocent et il conteste toutes les infractions qui lui sont reprochées, il est formel là-dessus. Et après avoir relu son audition encore tout à l’heure, je m’interroge sur ce qu’il peut y avoir dans le dossier puisqu’on ne peut toujours pas y avoir accès."

Pour l’instant, beaucoup d’éléments restent flous pour Me Klenes : "Il n’a strictement rien à voir avec cette histoire et donc il ne comprend pas pourquoi on vise ces chefs d’inculpation. On dit faux, on n’explique pas pour quel document. Escroquerie ? Il a escroqué comment ? Quelle escroquerie ? Pour le moment on n’a aucune information et pour cela il faudra encore attendre de longs mois à mon avis."