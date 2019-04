Anderlecht - Gand, le choc du bas de tableau en PO1 (LIVE audio et commenté à 18H)

Anderlecht accueille ce dimanche, 18h, La Gantoise au Parc Astrid pour la 5ème journée de playoffs 1. Dans le fond de panier, le RSCA, 5ème à 26 points, reçoit le sixième et bon dernier des PO1, Gand à 25 points. Premier match pour Karim Belhocine à la tête des Mauves depuis l’éviction du Néerlandais Fred Rutten, le troisième de la saison au total pour l’entraîneur intérimaire.

Le challenge est de taille pour Belhocine. Parviendra-t-il à regonfler le moral de ses troupes et à sauver les meubles ? L’entraîneur français, nommé pour les 6 derniers matches, se veut confiant en conférence de presse. "Les résultats ne sont pas bons (quatre défaites en quatre matches), c’est indéniable. Mais j’ai l’impression que les joueurs vivent bien ensemble. Je veux donner le maximum pour redresser la barre, pour nos couleurs et ceux qui nous supportent", déclare-t-il. Les Mauves doivent impérativement s’imposer pour sauver l’honneur du blason, et regagner peu à peu la confiance des supporters, annihilée par les récents résultats et la politique sportive de la nouvelle direction.

L'adversaire du jour des Mauves est aussi mal en point. La Gantoise connait un début de playoff compliqué, proche de la catastrophe au niveau comptable. C’est simple, depuis leur qualification in-extremis en PO1 face à Saint-Trond, les Buffalos n’ont plus réussi à engranger le moindre point en championnat. Le facteur chance y est sans doute pour quelque chose puisque les Gantois n'ont pas démérité lors de leurs dernières sorties. Comme les Anderlechtois, Gand accumule quatre défaites consécutives en autant de matches. A l'infirmerie, Dompe et Neto, sont blessés et incertains. Vadis Odjidja Ofoe est lui suspendu.

Pour la composition du Sporting, la nomination effective de Belhocine pourrait engendrer du changement dans le onze de base. Le Français aime aligner les jeunes pousses et l’a prouvé lors de ses deux piges précédentes à la tête du club. "Prendre des jeunes et les faire devenir des joueurs et des hommes, cela fait partie de mon travail. Si un jeune a du talent et qu’il mérite de commencer, il jouera. Ceux qui ne le méritent pas ne joueront pas et je leur expliquerai pourquoi. Les jeunes savent ce que je pense d’eux et ce qu’ils doivent encore améliorer”, a expliqué Belhocine devant les journalistes. Kayembe, Bornauw, Cobbaut, Saelemaekers avaient notamment reçu du temps de jeu sous l’ère éphémère du Français en janvier dernier. Du côté des absents, Dimata et Bakkali sont out jusqu’en fin de saison. Amuzu est quant à lui incertain pour la rencontre.