Anderlecht reçoit La Gantoise en ce dimanche de Pâques dans le cadre de la première journée de playoffs 1 de Pro League. Une rencontre à suivre en direct commenté et en direct audio à 18h sur RTBF.be/sport.

> Le direct audio.

Après la trêve internationale et la fin de la phase classique, les deux équipes veulent partir du bon pied.

Après la division des points par deux, les Mauve et Blanc ne comptent que six longueurs de retard sur les Blauw en Zwart, en perte de vitesse en début d'année 2018. Les hommes d'Hein Van Haezebrouck restent sur trois victoires consécutives et sont toujours dans le coup malgré un championnat avec plus de bas que de hauts.

Le coach d'Anderlecht retrouvera donc les Buffalo's qu'il entraînait en début de saison et qui ont très bien remonté la pente après son départ pour finalement intégrer les playoffs 1 sans difficulté. Suite à la victoire du Standard vendredi contre Charleroi, les Gantois sont 5èmes avec 25 points.

Les deux confrontations de la phase classique s'étaient soldées par une partage 0-0 à l'aller au mois d'août et par une victoire 1-0 d'Anderlecht (77e Hanni) en décembre.