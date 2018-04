Anderlecht-FC Bruges : relancer ou enterrer le championnat (Live commenté à 18h)

Contrairement à ce qu'a annoncé Hein Vanhaezebrouck en conférence de presse ce vendredi, cette rencontre pourrait être cruciale pour la suite des Play-Offs 1. Si les Anderlechtois venaient à s'imposer, ils reviendraient à 3 petites longueurs de leurs adversaires du jour, le FC Bruges. Pour les Flandriens, une victoire en terre bruxelloise leur offrirait un matelas de 9 unités sur les Mauves. De quoi envisager plus sereinement la fin du championnat.

► Le match en direct audio

A Anderlecht, on souhaite se libérer de la pression qui entoure ce match capital. "Ce n'est pas le match clé des Play-Offs. Si on gagne dimanche et qu'on perd les quatre suivants, c'est que ce n'était pas un match clé. Tous les matches sont importants" précisait l'entraîneur du Sporting en conférence de presse. Les Bruxellois espèrent en effet surfer sur la vague de leur succès obtenu en terre carolo.

Chez leur adversaire du jour, c'est tout l'inverse. Les hommes d'Ivan Leko se sont inclinés chez leurs rivaux gantois et les voient se rapprocher au classement. De quoi ajouter un zeste de pression en Venise du Nord. La dernière fois que le Club s'est imposé au Parc Astrid, c'était en 1998. Si les Brugeois souhaitent se rassurer quelque peu, ils seraient bien inspirés de mettre fin à cette longue série.