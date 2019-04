Anderlecht - FC Bruges : les compositions probables (LIVE audio et commenté 20h30)

Le Sporting, cinquième avec 26 points, n'a pratiquement plus le droit à l'erreur après la déroute à Genk en ouverture (3-0). De son côté, après sa victoire remarquée sur La Gantoise (3-0), Bruges, troisième avec 31 points, a maintenu à 4 points l'écart qui le sépare de Genk.

Cette deuxième journée de play-offs 1 se terminera jeudi soir par le Topper entre le Sporting d’Anderlecht et le Club de Bruges.

Les compositions probables :

Rutten ne peut compter sur Makarenko, Najar, Bornauw, Dimata, Sambi Lokonga et Bakkali. L'entraineur néerlandais devrait laisser Zulj et Santini sur le banc, Bolasie devrait évoluer en pointe. Côté brugeois, Leko devrait garder le onze qui s'est imposé contre les Gantois. Poulain, Nakamba, Vlietinck et Mitrovic sont blessés.

Anderlecht : Didillon, Appiah, Kara, Lawrence, Obradovic, Kums, Gerkens, Trebel, Verschaeren, Amuzu et Bolasie

FC Bruges : Horvath, Mata, Denswil, Mechele, Rits, Vormer, Dennis, Diatta, Vanaken, Schrijvers et Wesley