Anderlecht fait le boulot face à Courtrai, prend la 5ème place et s'assure des Play offs 1

Anderlecht s'est imposé face à Courtrai ce dimanche, dans le cadre de la 29ème journée de Pro League (2-0). Les deux buts de la rencontre ont été inscrits par Sven Kums (33' et 71'). Grâce à ce résultat, conjugué au partage de Saint-Trond face à Mouscron (1-1), les Mauves gagnent une place au classement et grimpent à la 5ème place. Mieux, ils sont déjà assurés de jouer les play-offs 1. Ils ne peuvent plus sortir du Top 6. Car Gand et Saint-Trond, qui peuvent encore dépasser les Bruxellois, s'affrontent lors de la deuxième journée.