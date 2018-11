Anderlecht et ses jeunes laissent filer leur chance et s'inclinent à St-Trond

Anderlecht n’est pas parvenu à aligner un troisième succès consécutif en championnat dimanche soir à St-Trond. Les Mauves se sont inclinés 4-2 et n’ont donc pas profité des défaites de Genk et Bruges ainsi que du partage de l’Antwerp. Avec beaucoup de jeunes dans ses rangs, le Sporting a payé au prix fort sa déconcentration à l’heure de jeu en encaissant deux buts coup sur coup alors qu'il menait au score. Deux buts qui ont coupé les jambes à l'équipe de Hein Vanhaezebrouck qui s'est encore faite surprendre dans les arrêts de jeu.

Le résumé de la rencontre

Deux minutes plus tard, le STVV peut enfoncer le clou mais Texeira manque incroyablement l’impact avec le ballon devant le petit rectangle (10e).

Pour ce déplacement périlleux, Hein Vanhaezebrouck doit notamment se passer d’ Adrien Trebel , Landry Dimata et Sven Kums . Le coach anderlechtois décide de faire confiance à cinq joueurs de moins de 20 ans dans son onze de base avec notamment une première titularisation et apparition en Pro League pour Jari Verschaeren , 17 ans.

Impeccable depuis les onze mètres, Santini s’offre un doublé pour inscrire son 11e but et s’isoler en tête du classement des buteurs.

La deuxième période recommence sur de bonnes bases pour les Mauves avec un Gerkens dangereux mais imprécis (46e). Cinq minutes plus tard, Amuzu s’infiltre dans le rectangle et se fait accrocher par Kenny Steppe . Pas de doute pour l’arbitre : c’est penalty.

C’est donc en fin de première période qu’Anderlecht fait le forcing. À la 39e, Amuzu s’isole sur la droite et centre parfaitement pour Santini qui égalise de la tête. Dans la foulée, Verschaeren passe tout près du 1-2 en heurtant le poteau (41e).

Anderlecht parvient ensuite à mettre le pied sur le ballon et faire baisser le rythme de la rencontre. Les déchets trop fréquents dans la circulation de balle empêchent les Bruxellois de remonter le terrain même si, individuellement, Saelemakers et Verschueren laissent entrevoir quelques beaux gestes.

Trois minutes d'inattention

Anderlecht et ses jeunes laissent filer leur chance et s'inclinent à St-Trond - © YORICK JANSENS - BELGA

Le plus dur semble alors fait pour la bande à Hein Vanhaezebrouck mais un ‘black-out’ de trois minutes permet à St-Trond de prendre l’avantage. Les défenseurs anderlechtois s’endorment d’abord sur corner, laissant ainsi le luxe de marquer à Takehiro Tomiyasu (63e). Trois minutes plus tard, c’est la douche froide avec un autre japonais, Daichi Kamada, qui profite de l’erreur de Vranjes et de la perméabilité de Didillon pour faire 3-2 (66e).

Les vingt dernières minutes sont le théâtre d’un siège du rectangle trudonnaire de la part des Anderlechtois. Grâce à l’entrée du jeune Jérémy Doku, 16 ans, Anderlecht se montre très vivace aux abords du rectangle mais ne parvient pas à faire changer le résultat. Pire, les Mauves se font surprendre en contre par Yohan Boli qui plante un 4e but dans les arrêts de jeu pour assurer les siens de la victoire.