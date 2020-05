Anderlecht et les jeunes : un phénomène mondial !

"Trust the process". Combien de fois n’a-t-on pas entendu Vincent Kompany, et tout le Sporting d’Anderlecht à sa suite, clamer que le temps jouait pour les Mauves ? Que le projet de jeu développé sous Saint-Guidon allait forcément réussir ? Et que surtout... la carte jeunes jouée par le RSCA était une option inédite, audacieuse et performante à terme ?

En attendant de voir les pépites mauves exploser tout sur leur passage (à condition bien sûr qu’elles ne soient pas déjà vendues d’ici là…), le CIES – Observatoire du Sport, outil statistique basé à Lausanne, confirme dans sa Lettre Hebdomadaire ce que tout le monde savait déjà : au cours de la saison écoulée, Anderlecht est le club belge ayant donné le plus de temps de jeu à ses joueurs de moins de 22 ans. Et de loin.

Le Sporting 24e au monde

Sur les 93 premières divisions passées à la loupe par le CIES (1.292 clubs), Anderlecht se classe 24e club... mondial, avec 46,8 % du temps de jeu global de son noyau presté par des joueurs de maximum 22 ans. Si l’on isole les 11 joueurs mauves les plus utilisés cette saison (gardien inclus), six ont 22 ans ou moins. Et en élargissant à une feuille de match de 18 joueurs, 6 des 7 réservistes mauves ont également 22 ans maximum ! Des 25 clubs au monde alignant le plus de jeunes, Anderlecht est le seul véritable grand nom: le CSKA Moscou et le SC Heerenveen sont les deux seuls autres clubs ayant atteint une certaine renommée.

En minutes de temps de jeu, Albert Sambi Lokonga (20 ans, 1.994 minutes) est le 2e Mauve le plus utilisé cette saison, après le gardien Hendrik Van Crombrugge. Le petit frère de Paul-José Mpoku est suivi par Elias Cobbaut (22 ans, 1.953 minutes, 3e au temps de jeu), de Michel Vlap (22 ans, 5e temps de jeu), Yari Verschaeren (18 ans, 7e temps de jeu), Killian Sardella (18 ans, 8e) et Jérémy Doku (17 ans, 11e temps de jeu). Les suppléants de moins de 22 ans sont, dans l’ordre de temps de jeu, Francis Amuzu, Sieben Dewaele, Alexis Saelemaekers, Marco Kana, Edo Kayembe et Antoine Colassin.

Genk, autre péché de jeunesse

Le deuxième club belge alignant le plus de jeunes de moins de 22 ans est… le champion en titre, le Racing Genk. Le cercle limbourgeois est 66e club mondial, avec un temps de jeu global constitué pour 34,8 % par des gamins de moins de 22 ans : dans l’ordre, le duo Joakim Maehle - Sander Berge (22 ans) et le quintet Lucumi-Cuesta-Coucke-Hagi-Thorstvedt (21 ans). Comme pour Anderlecht, ce défaut d’expérience a clairement joué un tour pendable aux Limbourgeois… et Felice Mazzù fut le premier à en payer la note !

Enfin le 3e club belge jouant le plus la cartes jeunes est en fait… monégasque. Le Cercle Bruges, propriété de l’AS Monaco qui en fait sa vitrine de post-formation pour ses jeunes joueurs, affiche 28,6% du temps de jeu presté par ses U22. Le Cercle se classe ainsi 110e sur les 1.292 clubs passés au crible par le CIES.

Laszlo kiffe le vieux

Poursuivons le classement des clubs belges : Ostende est le 4e club noir-jaune-rouge devant Waasland-Beveren 5e, preuve quasi-irréfutable que la jeunesse est tout sauf garante de résultats à court terme… puisque ces deux clubs ont terminé aux deux dernières place de la défunte saison !

Le Standard est 7e club belge (15% de U22, soit 1,65 joueurs de moins de 22 ans par match), devant Mouscron (14,3%). Le Club Bruges est 10e (13,9%) et Gand 11e (13,3%). En bas de tableau, Charleroi est 14e (seulement 6,1 %, soit... 0,66 joueur de 22 ans maximum par match !), devant Eupen (5%) et surtout l’Antwerp (2,6%). On savait certes Laszlo Bölöni adepte de l’expérience, voire du grand âge. Mais cette statistique signifie que le coach roumain n’aligne un joueur de moins de 22 ans que tous les... 3 matches et demi !

Pour l’anecdote, signalons que le club au monde pratiquant le plus de jeunisme est le Phoenix Wellington (Nouvelle-Zélande, 93,3 % du temps de jeu presté par des U22). À l’inverse, ils sont 33 sur la planète foot à n’aligner vraiment aucune jeune (0,0 % dans la statistique) : parmi eux, les Anglais de Crystal Palace (coach: Roy Hodgson) et Sheffield United, les Espagnols de Levante, les Allemands de l’Union Berlin et les Trucs de Gaziantep.

Belgique tremplin

Si l’on élargit les statistiques des clubs à leurs Ligues nationales, la première division la plus djeun du monde est la Super Liga slovaque (29% de moyenne pour les jeunes). La Pro-Ligue belge se classe 18e (17,6%), entre la Roumanie et la Bosnie. Enfin, si vous êtes jeunes, ne signez surtout pas en Turquie : la Süper Lig turque ne fait confiance qu’aux joueurs chevronnés : 3,7% de temps de jeu pour les jeunes ! Une destination pour Laszlo Bölöni si, comme il se le murmure, il ne prolonge pas au Bosuil ?

Il reste que "densité d’un championnat" semble bien rimer avec "expérience et moyennes d’âge plus élevées" : le Big5 (les cinq plus grands championnats européens) se situe largement dans la dernière portion de ce classement établi sur l’âge. La Liga espagnole est 78e sur 93 Ligues (7%, soit... moins de 1 jeune joueur par équipe et par match), la Série A italienne 75e (7,7%), la Premier League anglaise 73e (8,5%, soit 1 jeune par équipe et par match) et la Bundesliga allemande 65e (9,8%) ! Seule la Ligue 1 française sauve la moyenne du Big5 en se classant 36e sur 93 (8 places au-dessous de la Belgique), mais avec une piètre statistique : 15%, soit 1,65 jeune joueur par équipe et par match !

Notre pays confirme ainsi bel et bien son statut de tremplin pour jeunes joueurs à destination des Ligues plus huppées.