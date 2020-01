Anderlecht et le néophyte Colassin brillent une mi-temps mais subissent la loi de Vanaken lors du 'Topper'

Le Club de Bruges poursuit quant à lui son cavalier seul en tête de Pro League avec 52 points, 10 de plus que Gand et l’Antwerp.

Le Sporting d’Anderlecht a fait trembler le Club de Bruges mais a finalement dû s’incliner 1-2 devant son public suite à un superbe doublé du Soulier d’Or Hans Vanaken (40e et 80e) dimanche lors du 'Topper' valable pour la 22e journée de championnat. Les Mauves avaient réussi une très belle première période avec notamment les débuts excellents du jeune Antoine Colassin , auteur du but d’ouverture après 20 minutes.

Colassin séduit pour sa première apparition en équipe première

Antoine Colassin - © BRUNO FAHY - BELGA

Finalement malheureux, les supporters Mauves présents au Lotto Park auront pu profiter d’un beau spectacle ce mercredi après-midi. Leurs joueurs ont en effet disputé une première période séduisante en effectuant un début de match exemplaire.

Titularisé pour la première fois chez les professionnels par Francky Vercauteren, le jeune avant-centre Antoine Colassin (18 ans) a pris le devant de la scène dès les premiers instants de la rencontre. Dix secondes ont suffi pour une première occasion et un coup de tête sur la barre (1ère). Encore dangereux quelques instants plus tard, il a posé pas mal de soucis à la défense brugeoise en début de rencontre.

Surpris par la verve anderlechtoise et pas dans leur assiette, les Blauw en Zwart s’en sont remis à Hans Vanaken pour une première réaction. Une ouverture lumineuse du Soulier d’Or a permis à Emmanuel Dennis de solliciter Hendrik Van Crombrugge, auteur d’une excellente sortie. Le deuxième ballon est revenu dans les pieds de David Okereke dont la frappe a été sauvée sur la ligne par Vincent Kompany (11e).

Les émotions de cette entame de match ne se sont pas arrêtées là. Colassin a splendidement combiné avec Alexis Saelemakers avant de défier la défense adverse et placer le ballon hors de portée de Simon Mignolet d’un plat du pied astucieux et précis (20e). Premier match et premier but chez les pros pour le jeune attaquant.