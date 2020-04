Anderlecht et la Générale : un mariage qui aura duré quarante ans…

Le contrat actuel vient à terme en 2021 et avait pris cours en 1981 : faites le compte, 40 saisons ! Et sur 40 saisons… 17 titres de champion de Belgique.

Quarante ans. L’âge de la maturité. Ou de la déprime, c’est selon. L’âge des grandes décisions de vie. Façon démon de midi ? Après quatre décennies de partenariat, le plus long sponsoring-maillot du football belge va donc s’arrêter : après avoir mué le nom du Stade Constant Vanden Stock en Lotto Park, après avoir mis fin aux partenariats longue durée avec Adidas et Proximus, Marc Coucke va donc tourner la page historique de la Générale de Banque.

G comme… gagner

Le maillot G correspond aux plus belles années du Sporting, après les années septante, elles aussi marquantes avec l’autre sponsor historique Belle-Vue… qui n’était autre que le groupe brassicole de la famille Vanden Stock. Un sponsor qui barrait le maillot mauve depuis 1973, date de création de la Ligue Professionnelle : dès cette saison-là, la pub sur le torse est autorisée.

Les années G sont celles de la victoire mauve en Coupe de l’UEFA en 1983 face à Benfica, de la finale perdue en 1984 aux tirs au but contre Tottenham, du triplé en championnat 86-87-88 et enfin de la finale de Coupe des Coupes perdue en 1990 face à la Sampdoria Gènes. Les grands noms des années G s’appellent Vercauteren, Lozano, Vandenbergh, Scifo, Degryse, Nilis, Keshi, Crasson et Albert. Ces 20 saisons sont marquées par 8 titres nationaux.

Top secret

" Le montant du sponsoring annuel de la banque a toujours été un secret d’Etat ", raconte Bruno Govers, ex-secrétaire de rédaction de Sport-Foot Magazine et auteur de plusieurs ouvrages sur Anderlecht. " La première fois qu’on me l’a révélé, c’était au début des années 2000, c’était 1,5 million d’euros par an (NDLA : aujourd’hui, ce montant atteindrait 2,4 millions). Mais la banque disposait de loges gratuites, de repas offerts et d’un contingent de 2.000 tickets par match pour ses clients. La banque finançait aussi de grands banquets : Constant Vanden Stock disait toujours avec son accent bruxellois ‘Voici un sponsor qui met les petits plats dans les grands…’ Le foot offrait une visibilité exceptionnelle à la banque : je me souviens que lors de notre Guide Annuel du Championnat, la Générale avait payé, au tarif publicitaire, des photos pleines pages des nouveaux transferts du club, comme Keshi et Nilis… "

Les années 90 sont plus difficiles, marquées par les conséquences de l’Arrêt Bosman : le Sporting ne pèse plus sur la place européenne. Sauf parfois sur le plan textile… " Je me souviens d’un match européen, j’ai oublié face à qui, où l’adversaire s’était déplacé au Parc… sans un maillot conforme " poursuit Govers. " Du coup, le Sporting a prêté son deuxième jeu de maillot… et la banque a bénéficié d’une pub inédite : les 22 joueurs arboraient le fameux G ! " (rires)