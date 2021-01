Au final, ce match nul, au propre comme au figuré, n’arrange... personne. Le Sporting , qui concède son 11e partage en 25 matches, patauge à la 7e place avec 37 unités alors que le Gand version Vanhaezebrouck ne parvient toujours pas à décoller et plafonne à la 12 place avec 32 petits points.

Les deux équipes se séparent donc au terme d’une rencontre bien décevante où les ratés, les approximations et les occasions tuées dans l’œuf ont prédominé sur le spectacle.

Anderlecht et Gand se neutralisent au terme d'un festival d'approximations - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA

Le résumé :

Bien déterminé à retrouver un Top 4 auquel il n’avait que trop brièvement goûté, le Sporting, avec Trebel et Bruun Larsen, confisque le cuir d’entrée de jeu. Mais difficile de mettre le nez à la fenêtre dans ce duel d’occasions ratées et d’imprécisions chroniques.

Il faut attendre la 19e minute pour (enfin) sortir de notre sieste dominicale largement entamée. A l’entrée de la surface, Niklas Dorsch tente sa chance. La frappe file haut, très haut, trop haut et s’évade dans les travées du Lotto Park. Un bref et frivole rayon de soleil dans un début de match bien morose.

Volontaire mais bien trop brouillon, Anderlecht sort de sa torpeur à la 26e. Bruun Larsen, titulaire pour la première fois, contrôle le cuir de la poitrine avant de tenter une demi-volée qui fuse et flirte avec le montant de Bolat. Dans la foulée, Bukari, sans doute le meilleur Gantois sur la pelouse, essaie de répliquer mais s’empale sur Miazga.

Francis Amuzu, remuant comme à son habitude, sollicite, lui, Bolat d’une frappe enveloppée mais son envoi est bien trop mollasson pour inquiéter le portier buffalo. Pour le reste, rien ou presque à se mettre sous la dent dans un premier acte bien terne, disputé sur un rythme de sénateur... asssoupi.

Mukairu et Diaby pour dynamiter le Sporting

L’image d’Hein Vanhaezebrouck, ex-Mauve aujourd’hui à la barre des Gantois, emmitouflé derrière son masque et l’air résolument perplexe, en dit long. Cet Anderlecht-Gand ne veut décidément pas se décanter.

Juste avant l’heure de jeu, pourtant, le Sporting se remet à y croire. Lancé en profondeur, Nmecha évite intelligemment Bolat mais ne parvient pas à redresser assez sa frappe dans un angle fermé. Dans la foulée, Sambi allume le portier qui détourne bien des poings. Les prémisses d’un réveil des Bruxellois ?

Vincent Kompany, lui, semble bien décider à prolonger cet éphémère sursaut. Il sort Trebel et Bruun Larsen et injecte du sang neuf avec Mukairu et Diaby.

Mais après cette sempiternelle valse de changements, c’est Gand qui met le feu aux poudres. Le cuir circule vite, transite par plusieurs pieds buffalos avant d’atterrir chez Bukari. Décalé dans la surface, le Gantois fusille Wellenreuther mais son envoi est trop centré et (difficilement) capté en deux temps par le portier bruxellois.

Piqué à vif par cette occasion flandrienne, Anderlecht réplique dans la foulée. Lawrence s’échappe sur son flanc gauche et trouve Nmecha en pivot façon handball. L’Allemand remis en retrait vers Mukairu dont la frappe est belle mais frôle la transversale de Bolat. Après 73 minutes trop timides, les deux équipes semblent enfin décidées à se dévoiler.

Malheureusement, le soufflet retombe aussi vite qu'il n'est monté. Quelques timides incartades rythmeront la fin de match mais toujours pas de but. 0-0 sur toute la ligne...