Anderlecht et Dylan Lambrecth se séparent d'un commun accord

"De commun accord, le RSCA et Dylan Lambrecth (25 ans) viennent de décider de se séparer, a annoncé le Sporting d'Anderlecht sur son site officiel ce lundi. L’attaquant était arrivé à Neerpede en janvier 2017 et il fut directement prêté au KSV Roeselare jusqu’au terme de la saison. Lors de la première moitié du défunt exercice, il fut à nouveau cédé sur base locative à la Royale Union Saint-Gilloise et, après la trêve hivernale, au RS Waremmien FC. Le club lui souhaite plein succès pour la suite de sa carrière !"