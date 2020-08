Anderlecht est parvenu à un accord avec Aarhus pour le transfert de Mustapha Bundu

Après de longues et difficiles négociations, Anderlecht et Aarhus ont trouvé un terrain d’entente au sujet du transfert de l’attaquant Mustapha Bundu, annonce Het Laatste Nieuws. Un contrat de 4 ans attend le Sierra Leonnais de 23 ans au Sporting.



24 heures après Percy Tau, c’est un nouvel élément offensif qui rejoint le Lotto-Park. L’attaquant, auteur de 10 buts et 12 assists en 31 matches cette saison, est sur le radar des Bruxellois depuis quelque temps. Mais les dirigeants mauves ont dû se montrer patients pour convaincre les Danois de lâcher leur joueur.



Bundu peut évoluer en pointe et sur les flancs. Ce n’est pas un hasard si le Sporting s’est intéressé à son profil. L’attaquant a effectué une partie de sa formation au sein de l’académie Craig Bellamy, le coach est des espoirs anderlechtois.



Selon HLN, Anderlecht a réussi à finaliser l’accord pour un montant inférieur à 3 millions d’euros. Anderlecht a donc rapidement réinvesti une partie de l’argent du transfert de Kemar Roofe aux Glasgow Rangers.