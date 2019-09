Anderlecht engrange sa première victoire de la saison en battant le Standard (1-0)

Le classico n’a pas été d’un grand cru, mais Anderlecht tient enfin sa première victoire de la saison, grâce à Alexis Saelemaekers, qui risque de retrouver un peu de crédits aux yeux de son coach.

C’est un Anderlecht sans Vincent Kompany qui accueillait le Standard ce dimanche de "Super Sunday". Les mauves n’ont pas renié leurs principes de jeu. Conservation de balle et passes rapides. Avec une petite surprise dans la composition. Alexis Saelemaekers est titulaire pour la première fois de la saison.

Du côté du Standard, Michel Preurd’homme décide de faire confiance à Mpoku et Carcela pour alimenter Emond qui joue en pointe. Si les deux équipes se cherchent en ce début de rencontre, c’est le Standard qui va lancer en premier les hostilités. Une relance imprécise de Cobbaut trouve Mpoku qui sert Carcela. Mais son tir s’envole à droite des buts de Van Crombrugge.

Un donné pour un rendu. C’est ensuite Anderlecht qui va se procurer quelques occasions, sans toutefois trouver le chemin des filets (Chadli 18e).

Ce n’est que partie remise. Sur une belle passe du capitaine Nacer Chadli, Alexis Saelemaekers va se rappeler aux bons souvenirs des supporters anderlechtois en faisant 1-0.

Anderlecht mène et le Standard a du mal à se procurer des occasions. Ce sont même les mauves qui passent tout près de doubler le score, mais Vlap voit son tir contré par Bodart (43e).

On reprend la seconde mi-temps comme on a fini la première. Le Standard n’y arrive pas et Anderlecht doit procéder à son second changement de la partie déjà avec une seconde blessure, celle du Zulj, remplacé par Sambi Lokonga (62e), de retour après 9 mois de blessures.

Et le Standard commence tente de revenir au score, mais sans succès (63e Laifis, 72e Carcela). Le marquoir ne bougera plus, malgré Amuzu (83e) qui loupe la balle de match, tout comme Sambi Lokonga (93e).

Anderlecht engrange sa première victoire en championnat et lance enfin sa saison. Le Standard reste leader devant Bruges, qui compte un match de moins.