Anderlecht engage le prometteur gardien Thomas Didillon

Le Sporting d'Anderlecht a conclu le transfert de Thomas Didillon. Le gardien français de 22 ans, qui compte 40 matches de Ligue 1, arrive en provenance du FC Metz. Le club bruxellois ne précise pas la durée du contrat.



Le solide portier (1m93 et 84 kg) a été formé en Lorraine et est passé par les différentes sélections françaises de jeunes, des U16 aux U21.



Didillon ne va pas tout à fait découvrir la Belgique puisqu'il avait déjà traversé la frontière à 19 ans. Il avait été prêté une saison au RFC Seraing alors en D1B. Il est ensuite retourné chez les Grenats et est devenu titulaire. Il a ensuite été mis en concurrence avec Eiji Kawashima en début de saison avant d'être freiné par les blessures. Le Français a été opéré en janvier dernier d'une hernie discale.



Les Mauves se disent "convaincus de ses qualités et de son grand potentiel". Après ce transfert, le Sporting va-t-il malgré tout encore tenter de conserver Matz Sels ?