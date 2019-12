Anderlecht, enfin séduisant, bat Genk et renoue avec la victoire en Pro League

Deux buts, du jeu et un succès net, le Sporting a fait plaisir à ses supporters et a inauguré son troisième maillot avec brio face à Genk. Emmenés par un Peter Zulj intéressant et un Michel Vlap, double buteur, les Mauves ont regoûté à la victoire en Pro League après 44 jours d’attente (2-0). A dix journées de la fin de la phase classique, cette prestation va booster le moral des Bruxellois.



Surclassé par Bruges il y a trois jours, Anderlecht se fait peur d’entrée. Hendrik Van Crombrugge doit intervenir deux fois en cinq minutes sur un envoi de Joseph Paintsil (3e) et une tête (non cadrée) de Paul Onuachu (5e).



Secoué, Anderlecht, avec Peter Zulj et Nacer Chadli titulaires, se révolte et montre un visage beaucoup plus séduisant que ces dernières semaines. Le Sporting enchaîne quelques belles séquences collectives. Jeu court, mouvements, passes précises, seul le dernier geste fait défaut. Les Bruxellois passent même tout près de trouver l’ouverture quand un centre de Michel Vlap est dévié sur le poteau par… le Genkois Neto Borges (12e).



La domination mauve se poursuit. Nacer Chadli se heurte au pied de Maarten Vandevoordt (29e). Le jeune gardien sort ensuite parfaitement dans les pieds de Jeremy Doku (31e).



A l’exception d’une tentative trop faible de Junya Ito (36e), il n’y en a que pour Anderlecht. Vandevoordt a la main ferme et détourne un essai de Kemar Roofe (51e). Le "gamin" retarde l’échéance mais il finit par céder. Doku, déroutant sur son flanc, s’infiltre et sert Vlap dont le tir croisé fait mouche (1-0, 54e). Le Néerlandais concrétise enfin la supériorité mauve et dégrippe un compteur-buts bloqué depuis le 17 août dernier. Chadli manque la balle du K.O. (60e).



Il survient dans la foulée. Zulj, très convaincant, arrache un ballon au milieu de terrain, puis isole astucieusement Chadli d’une talonnade. Le Diable rouge expédie un envoi puissant sur le montant de Vandevoordt. Au rebond, Vlap est au bon endroit et double la mise (2-0, 62e). Ally Samatta, tout juste sorti du banc, trompe Van Crombbruge et pense couper ce bel élan. Mais il est signalé hors-jeu (64e). Le Sporting peut savourer.



Au classement, les Mauves (26 pts), dixièmes, se rapprochent de Genk (28 pts) et pointes à cinq unités de la sixième place de Zulte-Waregem (31 pts). Anderlecht, seule équipe du Top 10 avec Malines à gagner ce week-end, fait la bonne affaire. La route des Play-offs 1 est encore longue, mais les supporters de Sporting-là peuvent être un peu plus optimistes.