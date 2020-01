Anderlecht en Play-Offs 1: les 7 raisons d’y croire pour les Mauves

A 7 matches de la fin de la phase classique, Anderlecht est revenu à 4 petits points de la fameuse 6e place, qualificative pour les Play-Offs 1. Soit une victoire et un chouïa… Et si le Sporting, seule équipe avec le Club Bruges à avoir participé jusqu’ici à chacune des 10 éditions des Play-Offs 1, attrapait in extremis le fameux train ? 7 matches à jouer, 7 raisons d’y croire…

- - © RTBF La chance. Hier à la 87e minute de son match au Cercle Bruges, Anderlecht était mené 1-0 et virtuellement écarté du Top 6. Quelques minutes plus tard, Amuzu et Vlap étaient passé par là et offraient 3 points précieux au Sporting, sur les deux seuls ballons cadrés mauves, à l’issue d’une prestation indigne dans la mentalité et dans la manière, sans doute la pire prestation mauve cette saison. Après un début de saison marqué par la déveine et un nombre incalculable de cuirs repoussés par les poteaux adverses, Saint-Guidon a clairement retrouvé sa patte de lapin.

- - © RTBF Le calendrier. De ses 3 rivaux pour la 6e place (Genk et Malines 34 points, Zulte Waregem 31 points), Anderlecht (30 points) a le programme le plus facile… sur papier (le Sporting est souvent médiocre face aux pseudo-petits). Les hommes de Vercauteren vont rendre visite à Gand et Malines et accueillir Zulte Waregem, mais ils jouteront aussi Mouscron, Eupen, Waasland-Beveren et Saint-Trond, 4 formations qui terminent la saison en roue libre. En regard, Genk affronte le top 5 (Gand samedi passé, puis prochainement le Club Bruges, l’Antwerp, le Standard, Charleroi et Malines) et, pour mémoire, Ostende et Courtrai. Malines doit jouer contre Charleroi, Gand, Genk et Anderlecht, et en principe dérouler face à Saint-Trond et 3 des 4 derniers (Cercle, Waasland-Beveren, Eupen). Et si Zulte Waregem bénéficie d’un calendrier comparable à Anderlecht, avec 3 adversaires impliqués (Standard, Charleroi, Anderlecht) et 4 affiches sans enjeu (Waasland-Beveren, Mouscron, Ostende, Courtrai), l’Essevee reste sur un 0 sur 12 et va tout miser sur la Coupe de Belgique. De plus, Genk, Malines et Zulte vont forcément perdre des plumes dans leurs duels croisés.

- - © RTBF L’expérience des matches couperets. Anderlecht a beau afficher l’équipe dont l’âge moyen est le plus bas de Pro-League, le Sporting conserve un ADN rompu aux matches à enjeu et à forte pression. Depuis le plus jeune âge, la classe-biberon mauve est élevée dans la culture de la victoire. La principale critique actuelle a trait à l’inconstance de l’équipe et au déficit de beau jeu, un autre pilier de l’institution mauve. De plus, des 4 rivaux pour la 6e place, et sur les 7 matches encore à jouer, Anderlecht affiche, avec Malines, le meilleur rendement (11 points sur 21) si l’on applique les résultats obtenus au premier tour face à ses adversaires des prochaines semaines. Affiches qui seront autant de matches à grosse pression.

- - © RTBF Un coach efficace et rusé. Depuis son arrivée mi-octobre, Frankie Vercauteren affiche un ratio de 57% (24 points sur 42) pour… 22% au duo Davies-Kompany (6 points sur 27). L’ex-Petit Prince du Parc a aussi démontré son efficacité à redresser des équipes en difficulté : qualification européenne via les Play-Offs 2 puis titre de champion avec Genk, promotion en D1A avec le Cercle Bruges, remontée au classement de le D1B pour OHL.

- - © RTBF Le regain offensif et la force du banc mauve. Hormis face à l’Antwerp lors du Boxing-Day (un déplacement crédité d’un bon partage 0-0), Anderlecht a marqué à chaque match depuis le Clasico de la mi-décembre. Pas beaucoup certes (6 buts en 6 matches) mais des réalisations réussies par des éléments revanchards (Vlap 3 buts, Roofe 1, Amuzu 1), de nouvelles pioches (Colassin 1 but) ou des joueurs montés du banc (Vlap et Amuzu hier au Cercle). Pas mal pour une équipe qui, depuis l’entame de la saison, se cherche de vrais finisseurs.

- - © RTBF Le facteur X. Difficile de sortir un homme en forme dans l’effectif de Vercauteren. Mais force est de constater qu’un élément comme Peter Zulj a retrouvé de l’éclat et du poids depuis l’intronisation du coach bruxellois. Hendrik Van Crombrugge est l’autre acteur en vue parmi les Mauves : certes, l’ex-gardien eupenois n’ira jamais marquer de buts, mais vu ses exploits répétés entre les bois, ses partenaires d’attaque peuvent espérer que chacun de leurs buts pèse son comptant de points. En clair : pour chaque clean-sheet, chaque but marqué vaut 3 points. Enfin Yari Verschaeren achève la revalidation de sa cheville blessée lors du Clasico, et son retour dans 15 jours pourrait combler le déficit de créativité et de fraîcheur.

- - © RTBF Un miracle au mercato ? A 4 jours de la fin du mercato hivernal, Anderlecht rêve toujours de sortir un lapin de son chapeau. Tout est possible, même si le mercato de janvier n’a que rarement révélé le merle blanc. D’autant que les mercatos précédents ont montré les limites du Sporting en terme de réseaux… surtout depuis la bisbrouille avec Mogi Bayat. Et que l’on connaît aussi l’état des finances anderlechtoises…

