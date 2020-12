Anderlecht en déplacement à Zulte pour oublier le Clasico (direct audio et commenté 20h45)

Vincent Kompany l’a dit : le résultat du Clasico contre le Standard lui a donné la rage. Comme aux supporters mauves, d’ailleurs. Mais le sentiment est peut-être partagé par les fans de Zulte-Waregem quand ils repensent à la dernière confrontation entre les deux équipes, en mars. Les Flandriens s’étaient inclinés 7-0 au parc Astrid, du temps où les spectateurs étaient encore admis dans les stades et Vincent Kompany sur le terrain (voir la vidéo). Certes, les noyaux ont évolué, la situation aussi, mais un camouflet pareil se doit d’être effacé, même dans un stade Arc-en-ciel vide.

Les Anderlechtois n’ont plus gagné depuis un mois (contre l’Antwerp) et se déplacent sans Tau ni Van Crombrugge, toujours blessés alors que Dimata (malade) manque lui aussi à l'appel. Kompany a par ailleurs décidé de ne convoquer ni Zulj , ni Lawrence, mais a bel et bien intégré Colassin (qui vient de marquer un doublé en amical contre le RWDM) dans le groupe, pour la première fois depuis de longues semaines.

Zulte-Waregem, actuellement classé à une anonyme 14e place après un vrai trou d’air en septembre et octobre (cinq défaites et un partage en six rencontres), vient de son côté d’aller s’imposer à Gand et de se donner un peu d’air au classement.

Zulte-Waregem contre Anderlecht, l’ouverture de la 15e journée de Jupiler Pro League, c’est à suivre et direct audio et direct commenté à partir de 20h45.