Anderlecht dément l'existence d'une dispute entre les anciens actionnaires et Marc Coucke

Le RSC Anderlecht a réfuté, auprès de Belga, l'existence d'une dispute entre le président Marc Coucke et l'ancien conseil d'administration du club bruxellois.

Les journaux La Dernière Heure et Het Nieuwsblad faisaient état de ce conflit dans leurs éditions de ce mardi. La porte-parole du club Marie Verbeke a confirmé qu'une assemblée des actionnaires se tenait comme prévu, ce mardi matin, mais qu'elle ne s'est pas tenue dans une atmosphère tendue.

"Comme prévu, une réunion avec les anciens actionnaires a eu lieu ce matin", a confirmé Marie Verbeke. "Elle était prévue depuis longtemps et liée au processus de vente du club l'année dernière. Il n'y avait pas d'atmosphère tendue. Ce ne serait pas logique non plus, car toutes les règles ont été suivies lorsque le club a été vendu. Je n'ai aucune information sur la présence ou l'absence de Roger Vanden Stock lors du match contre Charleroi. Je ne sais pas s'il était présent ou non."

Ce mardi, Het Nieuwsblad et La Dernière Heure ont annoncé que les Mauves disposeraient d'un "compte spécial" qui pourrait être utilisé s'il y avait un manque de liquidités. Ce compte comprendrait un montant détenu par les anciens actionnaires du club qui ont vendu plus de un pour cent de leurs actions. Ils n'auraient pas reçu la totalité de leur argent en une seule fois, mais auraient perçu les intérêts en laissant leur argent jusqu'à la fin de 2018.

Selon les journaux, il y a maintenant un différend entre le nouveau président Marc Coucke et les anciens actionnaires au sujet du remboursement de ce montant. L'ancien Président Roger Vanden Stock n'aurait pas été présent lors du match contre Charleroi dimanche dernier en raison de cette affaire.