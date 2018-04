Anderlecht défait Bruges et relance la course au titre

Le résumé de la rencontre :

Cet affrontement a beau ne pas être décisif (dixit Vanhaezebrouck), il est quand même diablement important. Et les 22 acteurs, dont Gerkens et Gabulov, ont bien saisi l'enjeu. Sans oublier le jeu. Il y a du rythme et des occasions. Diaby, lancé par Vormer après une mésentente entre Saelemakers et Markovic, trouve la barre dès la 6e minute.



Le Sporting répond du tac au tac via un tir de Gerkens (11e) et surtout une tête à bout portant de Sà, brillamment repoussée par Gabulov (12e). Limbombe (16e) décoche la flèche suivante avant que les Bruxellois n'alignent les tentatives à distance. Gabulov, préféré à Horvath pour suppléer Vermeer, tient le choc et s'interpose devant Markovic (23e) et Teodorczyk (28e et 32e). Sels est tout aussi vigilant sur un nouvel essai de Limbombe (40e).



Les gardiens ont eu le dernier mot en première mi-temps. Gabulov va devoir s'avouer vaincu sept minutes après la reprise. Trebel adresse un coup franc à la trajectoire parfaite que Teo vient couper au premier poteau. Le Polonais place sa tête piquée hors de portée du Russe et les Mauves devant (1-0, 52e). C'est déjà la huitième réalisation de l'attaquant du Sporting en six rencontres.



Saief (59e) et surtout Ganvoula, monté au jeu, à deux reprises (74e et 77e) manquent le KO. Le suspense est entier. Sels intervient devant Diaby après une bonne remise de Vanaken (71e). Le Sporting commence à tirer la langue. Bruges fait le forcing en fin de match. Diaby pense égaliser (81e). Sa joie est de courte durée. Kris Bellon, le VAR de service, douche l’enthousiasme brugeois. Le FCB ne se laisse pas abattre. Limbombe et Vossen font frémir les fans bruxellois dans les arrêts de jeu. Mais le score n'évolue plus et Anderlecht fait la bonne opération.