Anderlecht - Courtrai : Le parquet propose trois matches de suspension effectifs à Benito Raman

Anderlecht - Courtrai : le résumé - Pro League : J15 - 21/11/2021 Anderlecht et Courtrai se quittent dos à dos sur un score de un partout au Lotto Park. Un point séparait Anderlecht et Courtrai avant cette rencontre comptant pour la quinzième journée de championnat. Pour cette rencontre à domicile, Vincent Kompany décide d’aligner l’Argentin Lisandro Magallan au sein de la charnière centrale. Plus haut dans l’échiquier, l’ancienne gloire de Manchester City fait confiance à Majeed Ashimeru et Benito Raman aux côtés de Joshua Zirkzee et Christian Kouamé.