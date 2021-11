Anderlecht - Courtrai : "Heureusement que le VAR était là" pour Stéphane Breda

Pour Stéphane Breda , lors de cette phase du match, "on sent qu'il se passe quelque chose mais à mon sens l'arbitre n'est pas assez présent". La faute de Benito Raman est évidente, "c'est un petit geste, il ne lui a pas cassé le nez, mais le coup est volontaire". Sur cette action-là, "heureusement que le VAR corrige la non-décision arbitrale".

Dans les dernières minutes du match opposant le Standard à Eupen, l'arbitre a sifflé un penalty en faveur d'Eupen pour une faute commise par le gardien Laurent Henkinet. Pour notre consultant, l'arbitre était mal placé pendant la phase et n'avait pas l'angle nécessaire pour voir l'action. Le VAR a joué un rôle essentiel. "Heureusement que le VAR corrige cette décision. Dans 90% des cas, le VAR est un vrai plus pour le résultat final." Il ajoute : "Ici, on voit que le gardien essaie de se retenir totalement. Je dirais que le joueur n'en rajoute même pas, il a simplement le malheur de ne pas remettre ses pieds au sol. On voit qu'il est quasiment surpris du penalty".