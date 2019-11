Sans forcément convaincre dans le jeu, Anderlecht a arraché les trois points sur la pelouse de Zulte-Waregem lors de la 15e journée. Grâce à cette victoire, la 5e sur les 8e derniers matches, les Bruxellois poursuivent leur remontée au classement et pointent dorénavant à la 10e place, à cinq points des playoffs 1.

Revigorés par l'arrivée de Franky Vercauteren, les Mauves auront l'esprit revanchard ce dimanche. On se rappelle qu'ils s'étaient lourdement inclinés en tout début de saison à Courtrai (4-2). Une défaite qui les avait alors propulsés dans la zone rouge de Pro League. Face à eux ce, des Coutraisiens qui traversent une très mauvaise passe et qui restent sur quatre défaites consécutives (11 buts encaissés, 3 buts marqués). Anderlecht parviendra-t-il à rester invaincu lors d'une 9e rencontre consécutive en venant à bout de Flandriens erratiques ? Début de réponse dès 18 heures sur notre site et en direct audio ici.