Anderlecht coule à Ostende malgré le retour de Kompany

Auteur d’un match nul lors de sa dernière rencontre de Pro League, le Sporting d’Anderlecht, avec Kompany titulaire pour son retour, se déplaçait ce dimanche après-midi sur la pelouse du KV Ostende. Une bonne occasion de reprendre sa marche en avant pour le RSCA, mais tout va très mal débuter dans cette partie. A la 6e minute de jeu, Van Crombrugge tente de combiner avec Kana, mais le ballon lui revient et le portier belge contrôle mal. Akpala, pour son retour à Ostende, surgit et se rappelle au bon souvenir des observateurs de notre compétition (1-0).

Les Mauves sont surpris et tentent de réagir par l’intermédiaire de Chadli, sur coup franc direct, et Roofe, d’une reprise de la tête. Le deuxième but de la partie tombe à la 32e minute de jeu sur une phase initiée par Akpala, à nouveau. L’attaquant de 33 ans se joue de Kana et prend sa chance dans la foulée. Van Crombrugge repousse, mais Jonckheere est présent dans le rectangle et place le ballon dans le but vide (2-0).

Le RSCA revient sur la pelouse avec de bonnes intentions… mais va encore trembler. Cinq minutes après la reprise, Ostende joue un contre. Akpala place le ballon de la tête juste à côté. Le KO est évité et, sur la phase suivante, Anderlecht obtient un penalty pour une faute de main dans le rectangle. Roofe s’élance mais voit son tir dévié par Dutoit. Sur le rebond, un duel entre Roofe, Vandendriessche et Dutoit est litigieux, mais l’arbitre, après consultation du VAR, ne pointe cette fois pas le point de penalty. Les offensives suivantes sont brouillonnes, mais sont toutefois marquées par des opportunités pour Roofe et Chadli, encore eux. Les montées au jeu de Thelin et Doku, à la place de Vlap et Verschaeren, apportent un peu de poids et de vitesse. C’est toutefois Ostende, après un solo de Hjulsager face à Cobbaut à la 81e, qui fait encore trembler les filets (3-0).

Chadli (3-1) et Doku (3-2) marqueront, mais ne peuvent empêcher la première défaite sous l’ère Vercauteren (et sous les protestations de supporters mauves). Il s’agit de la première victoire du KV depuis le 24 août dernier. Au général, Anderlecht est 9e (21 points) tandis qu’Ostende s’installe au 14e rang (15 unités).