Anderlecht corrige Zulte-Waregem 7-0 et croit toujours aux Play-offs 1

Anderlecht s'est facilement imposé face à Zulte-Waregem ce samedi dans le cadre de la 29e journée de Pro League (7-0).

Le Sporting s'est rapidement mis à l'abri grâce à un but contre son camp d'Ewoud Pletinckx (7') et une réalisation de Michel Vlap (16'). Les Mauves ont ensuite déroulé en deuxième période, via Jérémy Doku (49', 75'), à nouveau Vlap (64', 83') et Nacer Chadli (86').

Au classement, les Bruxellois profitent du partage de Malines pour toujours rester dans la course aux Play-offs1. Anderlecht est 8e du classement, à un point de Genk et Malines. Les deux équipes s'affrontent la semaine prochaine.

En cas de partage entre Malines et Genk, Anderlecht pourra décrocher in extremis la 6e place si il s'impose contre Saint-Trond. Tout autre cas de figure éliminera les Mauves.