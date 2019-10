Anderlecht convoqué devant la Commission des licences pour clarifier le rôle de Kompany

Le Sporting d'Anderlecht comparaîtra mardi matin devant la Commission des licences de l'URBSFA. Le club bruxellois devra fournir des éclaircissement relatifs au rôle de joueur-manager de son défenseur Vincent Kompany, soupçonné par le manager des licences d'assumer la fonction d'entraîneur sans posséder le diplôme requis, en l'occurrence la Pro Licence de l'UEFA.

En clair il s'agira pour Anderlecht de démontrer que c'était bien le T1 ou ex-T1 officiel Simon Davies et non Vincent Kompany, auquel ces compétences ne pouvaient être réglementairement attribuées au vu du cahier des charges pour l'attribution des licences, qui composait l'équipe et dirigeait les entraînements.

Des sanctions pouvant aller d'une simple amende jusqu'au retrait de la licence pourraient être prononcées à l'encontre du Sporting, s'il n'apporte pas des éléments suffisamment probants à la commission.

Franky Vercauteren est lui en possession d'une Pro Licence de l'UEFA. Simon Davies a déjà été rétrogradé. C'est Jonas De Roeck qui dirigeait officiellement les Mauves vendredi à Charleroi (1-2).

Une amende de cinq mille euros avait été infligée à Courtrai en 2016, lorsque Karim Belhocine, qui n'avait pas encore le diplôme, dirigeait l'équipe de D1A.

La commission des licences n'avait en effet pas été dupe de sa nomination comme "Directeur des affaires de football" au côté du diplômé Bart Van Lancker, présenté comme l'entraîneur principal.